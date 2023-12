Giulia Saguatti dovrà operarsi al legamento crociato: stagione finita per l’atleta dell’Omag Marignano

La società Consolini Volley comunica che, purtroppo l’atleta Giulia Saguatti ha chiuso anzitempo la sua stagione sportiva. Nelle prossime settimane si sottoporrà a un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. A lei vanno i migliori auguri di tutta la società romagnola di San Giovanni in Marignano per un pronto recupero. Giusto un mese fa si era parlato per lei di terapia conservativa a causa del problema accusato al menisco. Classe 1991 (compirà 32 anni il prossimo 20 novembre), la sua carriera è stata sempre a forti tinte marignanesi.

Dopo le esperienze a Sassuolo, Carpi, San Lazzaro e Piacenza, San Giovanni in Marignano è diventata la sua seconda casa a partire dalla stagione 2015-2016, una vera e propria dichiarazione d’amore dal punto di vista sportivo. Purtroppo l’autunno continua ad essere sfortunato per lei. Esattamente un anno fa, nell’ottobre del 2022, la giocatrice si infortunò durante una partita di campionato, riportando un trauma distorsivo di medio-alto grado del legamento anteriore crociato.