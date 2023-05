Matteo Bertini è il nuovo allenatore dell’Omag Marignano per la stagione 2023-2024

Prima conferenza stampa per Matteo Bertini in qualità di nuovo coach per la Omag-Mt Consolini Volley. Ospiti della Tenuta del Monsignore di San Giovanni in Marignano, si è brindato a questo nuovo inizio. Con una carriera ricca di successi e di esperienze nel mondo del volley, Bertini metterà le sue competenze la sua passione a disposizione della Omag-MT guidando la squadra verso nuovi traguardi. Il curriculum di Coach Bertini è ricco di esperienze prestigiose. Ha mosso i primi passi nella pallavolo di alto livello come assistente allenatore nel Volley Santeramo in A1 nella stagione 2006/2007.

Successivamente, è stato chiamato a Bergamo dalla Foppapedretti come assistente allenatore insieme a Davide Mazzanti nel periodo 2007-2010, facendo parte dello staff guidato da Lorenzo Micelli. Nella stagione 2010/2011, ha intrapreso un'esperienza internazionale come assistente allenatore all'Eczacibasi Istanbul in Turchia. Nel 2011/2012, ha ricevuto la sua prima chiamata come primo allenatore con Azzurra Volley San Casciano, ( sarà poi Il Bisonte Firenze) con cui ha vinto il Campionato di Serie B1. Nelle stagioni seguenti, Bertini ha allenato il Volley Pesaro, portandolo alla promozione in A2 nel 2015. In soli due anni, con la squadra MyCicero Pesaro, ha conquistato la Serie A1.

Nella stagione 2017/2018, ha terminato la sua esperienza con la formazione marchigiana. L’anno successivo, nel 2018/2019, ha assunto la guida della Zanetti Bergamo. Nel campionato 2019/2020 ha preso le redini della Delta Informatica Trentino in A2. Con questa formazione si è aggiudicato la Coppa Italia nella finale di Busto proprio contro la Omag portando Trento in vetta alla classifica ottenendo il ripescaggio in Serie A1 nella stagione 2020-21. Il resto è storia recente, un ulteriore anno a Trento in A1 e la scorsa stagione con la Bartoccini Perugia sempre nella massima serie. Il suo impegno e la sua dedizione non si limitano solo ai club ma si estendono anche alla Nazionale Italiana.

Due anni fa, come membro dello staff di coach Mazzanti, ha contribuito alla conquista del titolo di Campione d'Europa e lo scorso anno l’oro in VNL. Anche quest'anno ricoprirà il ruolo di vice di Mazzanti alla guida della nazionale, partecipando alla VNL, ai campionati Europei e alle qualificazioni per le prossime Olimpiadi di Parigi. La scelta di Bertini come nuovo allenatore della Omag-Mt rappresenta un'opportunità per la squadra di crescere e progredire. Siamo entusiasti di accoglierlo nella nostra famiglia e non vediamo l'ora di iniziare questa nuova avventura insieme.