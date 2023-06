Volley femminile A2. L’Omag Marignano conferma la giovanissima Sofia Cangini

Una graditissima conferma in maglia biancazzurra quella della giovane schiacciatrice cattolichina Sofia Cangini, al suo secondo anno nel roster della Omag Marignano, ora a disposizione di coach Bertini. Nella scorsa stagione i tifosi hanno apprezzato parecchio Sofia per le sue qualità sia in campo che fuori.

Ed il piacere sembra essere reciproco, come ha avuto modo di spiegare ai canali ufficiali del club romagnolo: “Sono contenta di essere stata riconfermata dal presidente Manconi, a San Giovanni mi sono trovata bene con tutto e tutti. La scorsa stagione è stata una stagione di crescita sotto tutti gli aspetti e sento che anche la prossima potrà regalare molte soddisfazioni. Non vedo l'ora di ricominciare, di conoscere le mie nuove compagne e di rivedere quelle vecchie. In particolare saluto e auguro buone vacanze ai nostri nipoti che sono dei tifosi veramente speciali”. Classe 2005, è alta 178 cm e frequenta il liceo scientifico. Dopo un paio d’anni di gavetta nelle giovanili della Volley Academy Sassuolo, è approda in serie A2 proprio a San Giovanni in Marignano.

Si affaccia al volley nel Team 80 Gabicce-Gradara a 14 anni, nel 2019 si trasferisce a Sassuolo, in foresteria, dove rimane per 3 anni. Nella stagione 20/21 partecipa ai campionati giovanili di U/16, serie C e ai campionati di U/18 e serie B2, categoria nella quale gioca per la stagione 2021/22. Coach Barbolini non aveva usato mezzi termini per descriverla: "Giocatrice completa e con ampi margini di miglioramento sono certo che questo ritorno a casa continuerà un percorso importante per il suo futuro, mettendosi a disposizione della nostra società con tutto l’entusiasmo e la tenacia che la contraddistinguono”. Inevitabile attendersi le stesse impressioni da coach Bertini.