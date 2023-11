Omag Marignano, confermato Matteo Scotti: sarà ancora lui a visionare le giovani promesse

Matteo Scotti manterrà il suo ruolo chiave come osservatore/selezionatore delle giovani promesse nel mondo del volley per conto dell’Omag Marignano anche per questa nuova stagione. La sua dedizione e la sua competenza continuano ad essere un punto di forza per la società riminese. Nato a Crema nel 1980, Matteo Scotti ha coltivato fin da giovane una passione innata per la pallavolo che lo ha poi condotto ad un percorso professionale di grande successo.

La sua esperienza lo ha visto eccellere in ruoli di rilievo sia in Italia che all’estero. Da 25 anni ormai si destreggia sui campi di pallavolo e tra i suoi incarichi più noti possiamo citare l’esperienza come coordinatore del settore giovanile della Lardini Filottrano, direttore sportivo della Hermaea di Olbia e team manager della Picco Lecco. Scotti ha dimostrato la sua abilità nello “scovare” il potenziale di giovani talenti e contribuendo al successo delle squadre in cui ha lavorato. Dal 2020 è General Manager del Volley Dubai, una polisportiva di risonanza negli Emirati Arabi Uniti che include diverse discipline oltre alla pallavolo, ad ulteriore testimonianza della sua capacità di adattamento e successo in contesti internazionali.

Dal 2022 è membro del comitato organizzatore del Torneo Taverna, storica manifestazione che si svolge in settembre a Crema, come referente per gli eventi esterni. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate tramite i canali ufficiali del club: “Il roster allestito da Stefano Manconi fa parte di un gruppo di squadre che sicuramente può competere per la promozione in Serie A1; sognare non costa nulla, e il presidente ha assemblato una squadra indubbiamente competitiva. Personalmente, ritengo che San Giovanni sia tra le favorite di quest’anno, anche se non c’è una dominatrice come lo è stata Roma lo scorso anno. Sono orgoglioso di poter continuare per il secondo anno consecutivo con la Consolini Volley nel ruolo di osservatore e selezionatore”.