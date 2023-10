L’Omag Marignano corre ai ripari dopo l’infortunio di Cabassa: ingaggiata Carolina Pecorari

A seguito dell’infortunio subito da Linda Cabassa, la società Consolini Volley ha colto l’opportunità di ingaggiare una giovane giocatrice proveniente dal Vipostore di Francavilla, squadra di B1 che purtroppo ha chiuso i battenti. A soli 20 anni, Carolina Pecorari è un’atleta talentuosa che si è fatta notare per la sua versatilità e capacità di segnare punti. L’avventura nel mondo del volley per Carolina ha avuto inizio a Pinerolo, sua città natale.

Qui ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile, un trampolino di lancio che l’ha portata a far parte della prima squadra. Il debutto in Serie A2 nella stagione 2021/22 è stato solo l’inizio di un percorso di crescita. La stagione successiva ha visto la promozione in Serie A1, una conquista davvero importante. Dopo l’esperienza a Pinerolo, Carolina ha abbracciato una nuova sfida nel campionato di B1 con la Tecnimetal Piadena e successivamente con la Vipostore Francavilla.

Ecco cosa ha raccontato ai canali ufficiali del club romagnolo: “Mi spiace per quello che è successo nella società Vipostore Francavilla che purtroppo non ha potuto partecipare al campionato di B1. Ho colto al balzo questa bellissima occasione perché sarà sicuramente motivo di crescita e di motivazioni per me. Sinceramente una cosa che mi spaventava molto era di entrare in un gruppo già formato ma fortunatamente le mie nuove compagne, lo staff e la società sono state molto accoglienti e in grado di mettermi subito a mio agio. Ho due obiettivi il primo è collettivo ed è quello di cercare insieme alle mie compagne di creare di un bel gruppo unito e forte perché solo così si possono raggiungere obiettivi importanti; il secondo è individuale ed è quello di migliorare tecnicamente e mentalmente per crescere e confermarmi in questa categoria e soprattutto dare un buon contributo alla squadra”.