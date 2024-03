La promessa dell’Omag Marignano ai tifosi: “Aspettatevi gare giocate al massimo”

L’incontro dell’Omag Marignano di domenica 17 marzo a Messina promette grande spettacolo ma deve necessariamente essere letto da due prospettive diverse. L’Akademia, che di sicuro vorrà “vendicare” la sconfitta subita al PalaMarignano, affronterà la sfida contro la formazione romagnola decisa a conquistare punti. Punti preziosi per consolidare la posizione in classifica e avvicinarsi al desiderato secondo posto, fondamentale per garantirsi il vantaggio del fattore campo nei playoff.

Le siciliane, con la loro formazione solida e ben organizzata guidata dalla talentosa Payne, hanno decisamente tutte le carte in regola. Tuttavia, l’Omag, determinata ed in buone condizioni fisiche, non intende arrendersi. Occorrono quei 3 punti per continuare ad alimentare le speranze di qualificazione ai play-off. Ortolani e compagne vogliono e devono mantenere viva la fiamma dell'entusiasmo affrontando un match che si preannuncia difficile ma entusiasmante.

Prima della partenza per Messina, il viceallenatore Alessandro Zanchi ha riflettuto sul percorso della squadra, esprimendo soddisfazione nonostante le difficoltà incontrate: “Guardando al nostro cammino, posso affermare che è stato un campionato soddisfacente. Le sfide, in particolare gli infortuni, hanno messo a dura prova la squadra, ma la resilienza e la dedizione dimostrate sono state notevoli”.

Zanchi ha poi guardato con ottimismo alle gare rimanenti: “Ogni incontro rappresenta una chance per mostrare il nostro valore e la nostra passione. Saranno partite intense, che richiederanno energia e determinazione. Affrontare giocatrici del calibro di Payne, Battista e Joly sarà stimolante. Messina è una squadra ben strutturata, con un budget significativo, e giocare sul loro campo richiederà il massimo impegno da parte nostra. I Nipoti possono aspettarsi delle gare giocate al massimo”.