A2. Ortolani è devastante: l’Omag Marignano ribalta Cremona e torna in vetta

Finisce 1-3 il match di cartello del girone B dell’A2 tra la Cremona Ufficio Esperia e l’Omag Marignano. Al PalaRadi di Cremona le ragazze di coach Zanelli partono con il piede giusto vincendo con 3 lunghezze di vantaggio il primo parziale (25-22). L’entusiasmo però non trova continuità e nel secondo set le Lombarde sprecano l’occasione di portarsi avanti 2-0 quando, sul 24-23 subiscono il rientro delle Zie trascinate da una brillante e scatenata Ortolani (26-24) Ci provano anche nel terzo set (6-3) ma la Omag-MT è impalpabile, Turco approfitta della vena produttiva di Ortolani (82% in attacco nel terzo set) e il set è in cassaforte.

Più difficile ma molto entusiasmante la rimonta nel 4°. Le padrone di casa allungano, la Omag MT- recupera, si porta avanti, viene ripresa e si trova sotto. Il set procede punto a punto, e sul 20 pari l’attacco Marignanese sferra la serie decisiva che le porta a vincere set e match (25-23). Oltre alla MVP Serena Ortolani con 25 punti, un grande applauso a tutta la squadra che ha saputo reagire alla malasorte e agli acciacchi che la stanno accompagnando in questo inizio di campionato. Positivo anche l’esordio della giovane Arianna Meliffi.

Così coach Matteo Bertini a fine partita: ”È stata una battaglia, sapevamo sarebbe stato così. Ci siamo preparati per questa partita come potevamo, arrivando a sapere solo ieri come avremmo giocato oggi. Non siamo partiti benissimo, eravamo un pochino a mezzo braccio, invece poi ci siamo sciolti, facendo vedere belle cose sia in attacco, sia in battuta. Cremona ha fatto una partita bellissima, come mi aspettavo. Molto organizzata e soprattutto con delle soluzioni in attacco molto valide. Siamo stati bravi a restare in partita sempre, sfruttando le occasioni che ci siamo creati”. Il tabellino del match:

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA – OMAG MARIGNANO 1-3 (25-22, 24-26, 16-25, 23-25)

CREMONA: Rossini 13, Ferrarini 8, Turla’ 2, Piovesan 13, Munarini 8, Taborelli 11, Gamba (L), Coveccia, Balconati, Felappi, Zorzetto. Non entrate: Landucci. All. Zanelli.

MARIGNANO: Nardo 8, Parini 10, Ortolani 25, Pecorari 9, Consoli 16, Turco 2, Caforio (L), Meliffi, Giacomello, Ghibaudo. Non entrate: Saguatti (L), Cangini, Salvatori. All. Bertini.