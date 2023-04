Pool Promozione A2. L'Omag Marignano strapazza Sassuolo e conquista le semifinali dei play-off

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Quattro su quattro partite centrate in pool promozione e le Zie conquistano la semifinale play off con 2 giornate di anticipo. Contro un’ottima Sassuolo, farcita di giovani talenti, la compagine di coach Barbolini non ha esitato e si è aggiudicata il match senza incertezze. Alessia Bolzonetti, in gran spolvero, è l’Mvp di giornata con 18 punti ed un ottimo 48% in attacco. In ogni caso grande merito a tutta la squadra che anche oggi ha dimostrato davvero di esserlo. Un grosso in bocca al lupo a Chiara Scacchetti sperando che l’infortunio di oggi pomeriggio si risolva quanto prima.

Intanto Roma si laurea campione e sale direttamente in serie A1. Sabato 8 aprile la Omag-Mt affronterà a Trento la Itas Trentino dell’ex coach Stefano Saja. Il primo punto “reale “del primo set è una diagonale nei tre metri di Perovic, e questo accade solo sul 6-3 per la Omag-Mt. Fino a qua era stato solo il festival degli errori. Poi il servizio di Bolzonetti mette a dura prova la difesa emiliana e coach Venco chiama la squadra a rapporto. 9-4. Si riprende a giocare e sul 11 a 6 Chiara Scacchetti abbandona il campo per una distorsione alla caviglia. Al suo posto entra Masciullo. La Omag-Mt approfitta della situazione ed allunga fino al nuovo discrezionale di coach Venco. 15-9. Tre punti consecutivi di Sassuolo e siamo 20-14.

Una Pipe di Bolzonetti frena il tentativo di rimonta delle ospiti. 21-14. È ancora un punto di Bolzonetti a dare 8 set point alla Omag-MT. Chiude il set ancora Bolzonetti 25-16. Nel secondo set le due squadre camminano a braccetto fino al 4 pari. L’allungo delle padrone di casa non tarda a venire per costringere coach Venco al time out. 9-5. Il vantaggio rimane immutato .14-10. La correlazione muro- difesa sassuolese migliora ed i risultati non tardano ad arrivare 16-16. Appena Sassuolo mette la testa avanti, Barbolini chiama il suo primo time out del match. 16-17. Le padrone di casa non ci stanno e ritrovano il vantaggio 22-20.

Il primo tempo di Parini fa sussultare il palamarignano ma la palla è fuori e Barbolini riferma il gioco chiamando il tempo. 24-23. Il bel salvataggio del duo Turco Caforio, sull’insidioso servizio di Manfredini, da la possibilità a Perovic di chiudere il set e così è 25-23. Nel terzo parziale il servizio di Manfredini lascia i segni sulla difesa marignanese e Barbolini vuol vederci chiaro chiamando il discrezionale. 3-7. La Omag-MT morde il frenno e si rimette subito in carreggiata. Venco chiama il tempo. 12-12. Il set procede con un regolare cambio palla mentre Salvatori rileva Babatunde. 17-17. La Omag-MT piazza un mini break e Venco ferma subito il tempo.19-17 . Si discute in campo e scatta il cartellino per coach Venco . Perovic a segno per i 3 match point. 24-21 Chiude ancora Perovic. 25-21. Il tabellino del match:

OMAG MARIGNANO-BSC MATERIALS SASSUOLO 3-0 (25-16, 25-23, 25-21)

MARIGNANO: Perovic 15, Turco 1, Aluigi, Parini 7, Saguatti, Covino, Rachkovska 5, Cangini, Salvatori, Bolzonetti 19, Biagini, Caforio, Babatunde 6. All. Barbolini

SASSUOLO: Martinez Vela, Pistolesi 15, Busolini 4, Manfredini 13, Bondavalli, Scacchetti, Vittorini, Dhimitriadhi, Masciullo 1, Pelloni, Civitico 9. All. Venco