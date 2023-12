Riminese DOC e ora di nuovo “Zia”: Alice Urbinati torna all’Omag Marignano

Torna ad essere una Zia Alice Urbinati. La giocatrice riminese andrà a coprire il ruolo di secondo libero durante l’assenza di Giorgia Caforio con la maglia dell’Omag Marignano, in Serie A2. È una importante investitura per lei che non è una semplice pallavolista quando gioca da queste parti. Alice ha infatti sempre confessato di aver seguito la formazione di San Giovanni in Marignano come tifosa, di conseguenza c’è da scommettere che darà anche più del 100% nella sua nuova avventura. Classe 2000, è cresciuta nelle giovanili del Viserba, quindi ha giocato sempre a Rimini con Riviera (D) e Stella (B2), per passare poi al Bellaria (C).

È anche scesa nel ‘pesarese’ dividendosi tra Vallefoglia (B1) e Lucrezia (B2), prima dell’esperienza con l’Omag nella stagione 2020-2021. Dunque per lei si tratta di un piacevole ritorno a due passi da casa. Nel campionato 2021-2022 è stata uno dei punti di forza dell’Udine Volley, contribuendo alla salvezza di questa squadra in Serie B1, mentre lo scorso anno ha sfiorato la promozione in A2 con la maglia dell’Aduna Padova Women.