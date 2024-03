A San Giovanni in Marignano c’è un tifo sano e pulito: il rapporto speciale tra Zie e Nipoti

Le Zie della Omag Marignano si congedano dal proprio pubblico onorando fino in fondo il loro percorso in questo splendido ma travagliato campionato di Serie A2. Sebbene il match avesse poco da dire, almeno per le padrone di casa, Talmassons ha dovuto sudarsi il risultato fino al tie-break. Una partita bella ed equilibrata dove a fare la differenza è stato il contrattacco, gestito meglio da parte della friulane. Momenti davvero emozionanti alla fine della gara: tifosi ed atlete si sono reciprocamente ringraziati per l’avventura di questa intensa stagione.

E fra applausi e risate è scesa pure qualche lacrimuccia. Proprio questo rapporto che si è creato tra Zie e Nipoti è una sorta di unicum a livello di tifo pallavolistico e forse di tifo in generale. La testimonianza più lampante di questo legame che si è cementato nel corso del tempo è uno dei commenti social pubblicato proprio al termine della partita con Talmassons: “Come tutti gli anni ci saranno sicuramente addii, quello di fine campionato è un periodo sempre difficile emotivamente, dispiace sempre tanto veder partire ragazze che hai tifato e che ti hanno dato emozioni per tutta la stagione, speriamo ne restino il più possibile, questo era proprio un bel gruppo”.

L’Omag non è riuscita a raggiungere l’obiettivo della promozione nella massima serie, ma ci ha provato fino all’ultimo ed è questo impegno che è stato particolarmente apprezzato dai Nipoti. È un tifo sano in cui il risultato sportivo è sì importante, ma in cui conta anche il lato umano. Il gruppo della stagione 2023-2024 si è fatto particolarmente amare, a partire da capitan Ortolani, vera e propria leader che non sente il peso dei suoi 37 anni. Manca ancora una gara è la stagione della formazione romagnola terminerà ufficialmente, ma c’è la consapevolezza che nella prossima il legame tra Zie e Nipoti sarà ancor più rinsaldato.