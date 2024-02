A San Giovanni in Marignano i tifosi possono fare la differenza: l’Omag crede nell’A1

Al Palamarignano il campionato di A2 si riaccende dopo un breve intervallo. Per tutti i tifosi della Omag si prospetta un evento imperdibile: l'attesissimo match contro con la Bartoccini Fortinfissi Perugia, attualmente prima in classifica e fresca fresca vincitrice della Coppa Italia. Questa gara sarà una sfida importante ma anche un'opportunità unica per la squadra di Coach Bertini che sta attraversando una fase di grande positività ed energia. L'occasione perfetta per giocare senza pesi, con la libertà di esprimersi al meglio e la voglia di mettersi alla prova contro una delle squadre più temute del campionato.

Con un ruolino di marcia praticamente impeccabile (una sola sconfitta in questa stagione), ed un dominio assoluto anche nella poule promozione, le Black Angels arriveranno a questo confronto determinate e fiduciose. Quello di Perugia è grande lavoro di squadra, dato anche da performance individuali di altissimo livello con giocatrici del calibro di Kosareva, Bartolini e della capitana Imma Siressi, eletta Mvp nella recente finale di Coppa Italia. Un roster impeccabile, una forza “terribile”. Tuttavia, la formazione romagnola non avrà di certo intenzione di arrendersi e di rinunciare senza combattere.

Pronta come sempre a dare il massimo in campo, la squadra romagnola è intenzionata a “mettere i bastoni fra le ruote” alla capolista e guadagnare posizioni in classifica. Il fattore campo sarà il plus: se i tifosi, come in tante altre occasioni, “incendiassero” il Palamarignano con il loro calore potrebbero diventare la freccia in più nella faretra di coach Bertini.

Lo stesso coach Bertini ha commentato così il prepartita tramite i canali ufficiali del club: “Stiamo facendo un grande campionato, ne siamo consapevoli, e siamo molto contenti di quanto abbiamo fatto finora in questa stagione. Domenica ci aspetta un’altra partita tostissima. Chiaro che sappiamo quale sia il livello di Perugia, però noi cercheremo come sempre di scendere in campo per provare a strappare più punti possibili. È una partita cruciale per noi, quindi sarà importante avere il giusto atteggiamento mentale, di tranquillità, consapevoli del valore dell’avversario ma senza avere paura. Sarà sicuramente importantissimo battere bene, perché Perugia è una squadra che con palla in mano è un brutto cliente per chiunque. Sono sicuro che potremo esprimere un bel gioco contro di loro”. L’appuntamento è per domenica 25 febbraio alle ore 17.00.