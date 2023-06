Serena Ortolani è di nuovo una Zia: ufficiale il suo ritorno all’Omag Marignano

L’Omag-MT di San Giovanni Marignano come il canto delle sirene. Soprattutto per una Serena Ortolani che non si è fatta mai sopraffare dalla nostalgia del campo da gioco e ha deciso di buttarsi di nuovo a capofitto in serie A2. Così “Zia Serena” sarà per la seconda volta l’opposto della formazione romagnola. Di lei si è già detto tutto e comunque non sarebbe mai abbastanza.

Non ha bisogno di ulteriori presentazioni, i canali ufficiali del club hanno raccolto le sue impressioni: “Ringrazio la società e lo staff per la fiducia. Ritorno per esprimere il meglio di me stessa e per riprendermi quello che ho lasciato in sospeso un anno fa. Non ho tante parole, ma una gran voglia di rimettermi in gioco con motivazione e determinazione.” Nell’ultima stagione Serena Ortolani è stata protagonista nel campionato di Serie B1 con la maglia del Mosaico Ravenna, una presenza che ha arricchito la squadra ma non ha permesso di raggiungere i play-off che a un certo punto della stagione sembravano a portata di mano.