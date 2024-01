Ultimo mese di regular season per l’Omag Marignano: domani la prima gara del 2024

Inizia l’ultimo mese di regular season per l’Omag Marignano. Ad attenderla subito un match importante: LPM BAM Mondovì, valida proprio per la terzultima gara. Domenica 7 gennaio 2024, come di consueto alle ore 17, bella sfida al Palamarignano con l’obiettivo di tornare alla vittoria. Obiettivo stimolante che consentirebbe alle marignanesi di tenere lontane in classifica le pumine, attualmente staccate di sei punti. Il periodo natalizio è stato un po’ magro di risultati per la Omag, con soli tre punti conquistati negli ultimi 4 match disputati.

Complice anche l’assenza di atlete fondamentali, la squadra si è dovuta “arrangiare” al meglio con le poche giocatrici disponibili. Mondovì, storicamente avversaria difficile da affrontare, si presenta a San Giovanni in Marignano per la settima volta, rinnovando un confronto avviato nel 2016 con l'esordio della Consolini in A2. 14 sono stati gli scontri diretti, dei quali 10 vinti proprio dalle pumine. Ma delle sole 4 vittorie della Consolini è doveroso ricordare quella più significativa, il trionfo per 3-1 al PalaDozza di Bologna, che ha visto Le Zie alzare la Coppa Italia. Dunque, la partita di domenica si preannuncia impegnativa e richiederà la massima concentrazione e determinazione.

Per la LPM BAM due ex Consolini, Salimatou Coulibaly e Clara Decortes ed un nuovo coach, Claudio Basso, entrato a far parte del team in seguito all’uscita di Marco Gazzotti dopo una prima parte di campionato un po’ sotto le aspettative. Alessandro Zanchi vice coach dell'Omag commenta il pre-gara tramite i canali ufficiali del club: “La partita di domenica sarà per noi fondamentale, se dovessimo andare a punti potremmo ipotecare l’ambita pool promozione. Mondovì è una squadra equilibrata, dotata di individualità importanti (tra tutte Decortes, Grigolo e Coulibaly), che gioca bene ed é solida in tutti i fondamentali. Sarà necessario trovare un buon ritmo da subito, stiamo ancora recuperando alcuni infortuni ma sono fiducioso. Giocare nella cornice di casa ci darà anche un elemento in più, il calore del pubblico, sempre numeroso e presente. Ce la metteremo tutta”.