Comincia con una vittoria in trasferta ed in rimonta il cammino in serie B della Lasersoft Riccione che espugna dopo 2 ore e 30 minuti di gioco il fortino di Polverigi (An) al tie-break 3-2. Prezioso ed importante risultato che consente alla formazione di coach Piraccini di partire subito con il piede giusto, ed incamerare i primi due suoi punti storici nel campionato Nazionale di serie B. Concentrazione ora fissata al primo match casalingo in programma sabato 15 ottobre ore 19 al Palasport di S.Giovanni in Marignano, avversario di turno l'Olimpia Teodora Ravenna.

La partita

Parte forte la squadra locale che a metà primo set accumula un massimo vantaggio di 5 lunghezze (17-12). Quando però i giochi sembrano ormai chiusi ecco la reazione riccionese che con grande cuore prima firma l'aggancio a quota 20 poi sorpassa fino al 22-25 per Moltrasio e compagne che trovano così lo 0-1.

Seconda frazione dove ad iniziare forte è Polverigi: Riccione per larghi tratti rimane agganciata ma non riesce a fermare la fuga decisiva avversaria che si procura ben sei opportunità per riequilibrare la contesa (24-18). Ne vengono annullate tre ma questo non impedisce il riaggancio delle marchigiane che chiudono alla quarta occasione utile (25-21).

A questo punto è il momento migliore delle locali che spinte dal proprio pubblico dominano la terza frazione e ribaltano il punteggio (25-19).

Riccione però vuole ripagare le avversarie con identica moneta: gioca un quarto parziale perfetto (4-0, 13-4) e pareggia meritatamente i conti nonostante le padrone di casa provino in ogni maniera a riaprire le ostilità. Riccione però resta lucida e nonostante la squadra di Giampietri provi un timido riavvicinamento (si porterà a -4 sul 14-18), con un'ottima prestazione globale soprattutto nel fondamentale del muro, le riccionesi, respingono i tentativi di riavvicinamento locali chiudendo sul definitivo 19-25.

Verdetto rimandato dunque al tie break che vede continui cambi al comando delle operazioni. Dopo il primo punto delle padrone di casa eccone tre consecutivi delle ospiti. L'altalena di emozioni prosegue ed arriviamo al cambio campo sotto di due (8-6). Riccione però vuole portarsi a casa la vittoria e lo fa capire subito prima resistendo alle mini fughe locali poi riagganciando (10-10) ed infine sorpassando (11-13) definitivamente (sul 12-15 per Riccione) chiudendo così set e partita.

Beauty Effect Tris Volley - Lasersoft Riccione 2-3 (22-25/25-21/25-19/19-25/12/15)

Tabellino: Moltrasio 4, Ricci 7, Tallevi 18, Godenzoni 12, Gabellini 11, Gugnali 12, Chistè 2, Agostini (libero), Astolfi n.e., Paolassini n.e. Fogli n.e. Stefanini n.e. Fogli n.e.