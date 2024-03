Volley femminile B2, la capolista Lasersoft Riccione supera il Mosaico JR Ravenna

Un'altra vittoria piena per la Lasersoft Riccione che, tra le mura amiche, supera 3-0 il Mosaico JR Ravenna con questi parziali (14,18,14). Grazie alla diciottesima vittoria in campionato, la squadra allenata da Piraccini e Musumeci ha non solo difeso, ma incrementato il vantaggio in vetta alla classifica, toccando quota 55 punti, a più 8 sulla diretta inseguitrice.

Partita approcciata molto bene dalle riccionesi, la Lasersoft ha saputo avere pazienza, accettando diversi scambi lunghi nel corso del match e trovando man mano le contromisure. Sotto nel punteggio nel secondo set (14-18), Riccione ha mostrato grande freddezza nel risalire la corrente, riuscendo a chiudere in tre set senza scomporsi e dar vita a un pericoloso scenario.

Ora c'è la sosta per le festività pasquali quindi la ripresa è fissata per sabato 6 aprile quando Gugnali e compagne saranno impegnate in quel di Cervia contro la My Mech, nella penultima trasferta della stagione regolare. Fischio d'inizio previsto per le 18:45.

La partita

Primo set dove Riccione detta legge fin dall'inizio: le ospiti provano a tenere il passo della capolista ma una serie di servizi targati Montesi allargano sempre più la forbice fino al 25-14 finale che consegna il vantaggio alle ragazze locali.

Nel secondo set le ravennati si mostrano più combattive: biancoblu costrette ad inseguire che accumulano uno svantaggio di quattro punti (14-18). Ma quando tutto sembrava portare il punteggio sull' 1-1 sale in cattedra Gabellini (alla fine meritatamente eletta MVP) che da il via dai nove metri alla rimonta vincente: le padrone di casa firmano un 11-0 complessivo che vale il raddoppio (25-18) di Gugnali e compagne.

Terzo set dove Riccione approfitta per partire subito forte. In battuta parte Montesi ed è subito 4-0. C'è solo qualche sussulto ospite ma la compagine di Piraccini spegne subito ogni tentativo avversario di rientrare e conquista senza ulteriori patemi l'ennesimo successo di un annata fin qui a dir poco trionfale (3-0, 25-14).

Serie B2 - Lasersoft Riccione vs Mosaico JR Ra 3-0 (25-14/25-18/25-14)

Tabellini:

Spadoni 14, Godenzoni 5, Tallevi 11, Bologna 7, Ricci 12, Gabellini 9, Montesi 2, Jelenkovich L2 N.e. Mercolini, Spinaci, Tobia, Calzolari L1. Mancino| 1°All.: Piraccini 2°All. Musumeci