Volley, la Lasersoft Riccione vince a Porto Potenza Picena 3-0 e si conferma in vetta

La Lasersoft Riccione continua a volare in vetta: dalla trasferta di Porto Potenza Picena arrivano altri 3 punti, la sesta vittoria consecutiva e il primo posto confermato nel girone F di serie B2 Nazionale.

Le riccionesi dominano la sfida con la New System V.Torresi in tre set (13/14/11), con una prestazione impeccabile e di grande spessore da parte di tutte le atlete scese in campo.

Match praticamente mai in discussione come testimoniato anche dai parziali.

Nel primo set la Lasersoft detta subito legge: ci pensa capitan Gugnali dai nove metri con una serie di battute impressionanti a scavare un solco incolmabile per le avversarie (8-2). Torresi non riesce mai a rendersi minacciosa ed arriva il vantaggio ospite (25-13).

Secondo parziale sulla falsariga del primo anche se, almeno all'inizio, la New System guadagna l'unico vantaggio dell'intero incontro (2-5). Le biancoblu con una Montesi davvero ispirata che serve alla grande le proprie bocche da fuoco prima rimontano e poi scappano definitivamente non lasciando mai spazio alle avversarie per un eventuale rientro. Il raddoppio arriva senza problemi (25-14): c'è spazio anche per Mercolini, Tobia e Spinaci nel finale che danno il loro fondamentale contributo alla causa.

Terza frazione dove la coppia Bologna, Tallevi davanti ed una super Calzolari in seconda linea spadroneggiano letteralmente. Padrone di casa costrette ad arrendersi definitivamente (3-0, 25-11).

Le ragazze di Piraccini salgono così a quota 25 punti quando mancano due giornate alla sosta natalizia. Prossimo appuntamento fissato per sabato 9 dicembre quando Gugnali e compagne affronteranno la loro seconda trasferta consecutiva in quel di Rimini ospiti dell' Emanuel-Raggini Rimini nel derby. Appuntamento per tutti gli appassionati presso la "Casa del Volley" con fischio d'inizio fissato per le ore 17:30.