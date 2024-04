Arriva al canile, a Diana viene diagnosticato un male incurabile. "Serve una casa per i suoi ultimi mesi"

È una storia che strazia il cuore, quella di Diana, springer di 12 anni, arrivata in canile dopo aver lasciato i suoi precedenti padroni. “È arrivata da noi alcuni giorni fa – racconta Valeria, volontaria del canile comunale di Gradara -. Tra le prima cose di cui ci siamo preoccupati una volta qui, è stata quella di capire il suo stato di salute”.

Alcuni esami e la scoperta delle condizioni della tenera Diana, che non lasciano molti dubbi sul possibile decorso. “Il veterinario ha riscontrato un’insufficienza renale al quarto stadio cronica. Probabilmente i proprietari del cane non si sono accorti di questi problemi, che non sono stati quindi presi tempestivamente. In questo tipo di malattie ci sono quattro stadi e lei, purtroppo, è all’ultimo”.

La speranza di un futuro sereno

I volontari del canile credono che questa pelosetta dagli occhi dolci si merita di trascorrere il tempo che le rimane da vivere in una casa confortevole, al caldo e con le premure di qualcuno che le voglia bene e l’accompagni fino alla fine. Per questo lanciano un appello per un’adozione del cuore. “Vorremmo che trascorresse gli ultimi mesi della sua vita nel modo migliore. Diana è coccolona, tranquilla, educata in casa, per questo è un cane che può stare anche in appartamento”.

Tra l’altro per agevolare la possibilità che Diana possa avere negli ultimi mesi della sua vita l’affetto che merita, il Canile è disponibile anche a coprire alcuni dei costi. “Attualmente le diamo da mangiare del cibo adeguato alla sua condizione. Come canile, siamo disponibili a fornire il cibo necessario, pagare eventuali spese, ecc.” La speranza, ora, è che qualcuno raccolta l’appello dei volontari e consenta a Diana di trascorrere serenamente questo ultimo sprazzo di vita.