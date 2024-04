Una guida seleziona i 200 migliori parrucchieri italiani su 86 mila, due sono del riminese

Da oltre 20 anni, la "Top Hairstylists – Guida ai Migliori Parrucchieri d’Italia" aiuta migliaia di utenti nella scelta del parrucchiere più indicato per le proprie esigenze e necessità. Si tratta di un book di 231 pagine, curato e studiato per raccogliere solo i migliori 200 saloni attivi sul territorio italiano sugli 86.000 esistenti.

In provincia di Rimini sono due le realtà individuate:

Il "B Line Parrucchieri" di Stefano Bugada, a Riccione e "Francy New Style" di Francesca Bianchi a Santarcangelo di Romagna.

I promotori della guida spiegano che "nella selezione dei saloni pubblicati, oltre alla bravura tecnico-artistica, sono stati considerati anche altri fattori, come l’innovazione apportata all’interpretazione di nuovi stili e tendenze della moda capelli".

La donna, aggiungono, "oggi non si accontenta più di servizi tradizionali, ma esige sempre proposte nuove, miglioramenti continui che le permettano di raggiungere lo scopo finale: sentirsi bella. E per raggiungere questo obiettivo non basta più solo il risultato visivo: contano ovviamente anche l’ambiente, l’accoglienza e una buona dose di familiarità e simpatia".

Stefano Bugada

L'hairstylist riccionese - recita la guida Top Hairstylists - "è direttore creativo e abile imprenditore del salone B Line Parrucchieri, insieme a Natalia Logarzo direttrice e socia. Inoltre ha creato il marchio Hairtium, una linea di prodotti vegana di altissima qualità, già presente in oltre 30 paesi nel mondo. Stefano Bugada integra la sua capacità manageriale ad una florida creatività e questo grazie anche alla sua ricca esperienza accumulata in tanti traguardi professionali quali le Fashion Week, gli eventi “Alternative Hair” e “Global Concept”. Bugada inoltre è direttore artistico di ICD Italia. La sua filosofia abbraccia una cura completa del capello e la sua valorizzazione per rispecchiare la personalità di ogni cliente. La sua proposta varia da tagli geometrici ad acconciature più morbide e colori estremamente performanti".

Francesca Bianchi

Francy New Style a Sant’Ermete di Santarcangelo di Romagna, è il salone di Francesca Bianchi che - recita la guida Top Hairstylists - "con il suo preparatissimo e riccissimo team, composto da quattro artiste, trasformano i desideri dei clienti in realtà, mettendo in evidenza lo stile di ognuno. Ogni sessione di styling è animata da allegria e creatività. Il salone è specializzato nella realizzazione di tagli e colori professionali grazie al costante aggiornamento sulle ultime tendenze. In futuro desiderando un ampliamento dell’offerta dei servizi, è in progetto una zona dedicata all’estetica. Altro sogno nel cassetto di Francesca è di specializzarsi ulteriormente nel trattamento dei capelli ricci, e in parte questo sogno è già realizzato grazie alla sua linea personalizzata di prodotti per questa affascinante tipologia di capelli. New Style è un salone impegnato nella scelta di prodotti a basso impatto ambientale, infatti, segue la filosofia green – friendly facendo un’attenta selezione della materia prima, scegliendo di collaborare con marchi di alta qualità".