Mangiare verdura fa bene anche al divertimento: il biglietto per Mirabilandia costa quasi la metà

Mangiare verdura fa bene anche al divertimento. È partita la promozione “Entra a Mirabilandia con Sipo”: a seguito dell’accordo raggiunto tra l’azienda di Bellaria-Igea Marina e Parco della Standiana (società proprietaria e gerente del parco divertimenti Mirabilandia), i clienti di Sipo avranno diritto a uno sconto sul biglietto di ingresso.

Per ogni etichetta delle verdure confezionate delle tre linee Sapori del mio Orto, Verdure di Romagna e Sipomodoro che verrà presentata in biglietteria, i clienti avranno diritto a uno sconto del 40% rispetto al prezzo intero adulto, valido per un giorno. L’iniziativa è valida fino al 29 giugno 2024 e per ogni referenza è stato realizzato uno speciale packaging con il logo di Mirabilandia e il bollino della promozione.

L’attività promozionale mira da un lato a incrementare gli acquisti dei prodotti da parte dei consumatori, dall’altro a sensibilizzare le famiglie sui benefici delle verdure per una sana e corretta alimentazione, all’insegna del divertimento e del movimento all’aria aperta. Allo stesso tempo intende valorizzare l’offerta presso i clienti della grande distribuzione.