Ora la pasta si mangia nella piadina a forma di piatto, servita la novità dell'estate in Riviera

Gustare delle ottime tagliatelle al ragù o una carbonara di pesce in una ciotola di piadina. La novità dell'estate la servono a Cattolica, da Mama Pasta, che inauguerà il punto vendita di via Mazzini, sabato 13 aprile, alle 18. Ci si potrà trovare sia la pasta fresca, sia primi take away con sughi realizzati artigianalmente. Una sorta di fast food di pasta, qualcosa che guarda molto alla tradizione romagnola.

"Crediamo sia una bella novità per Cattolica - spiega Massimiliano Franca, titolare dell'attività insieme al fratello Marco -. Affiancheremo alle classiche ciotole, anche le cialde di piadina, quindi il cliente potrà mangiarla e usarla per fare la scarpetta".

Un'esperienza nata a Gabicce

Mama Pasta comincia la sua avventura 5 anni fa a Gabicce Mare. "Siamo nati come pasta fresca a gestione famigliare. Realizziamo la nostra pasta a mano, con la sfoglia tirata al mattarello come facevano le nostre nonne. Poi è nata l'idea di provare a portare nella zona non il classico fast food, ma qualcosa che avesse alla base i prodotti della nostra terra. Un'idea che a Gabicce ha funzionato, consentendo all'attività di crescere. Così abbiamo preso la decisione di aprire un secondo punto vendita a Cattolica, che sarà una rivendita, perché la produzione di pasta verrà mantenuta a Gabicce".

Pasta, sughi e idee per l'estate

Da Mama Pasta sarà possibile trovare diversi tipi di pasta secca: tagliatelle, tagliolini, gnocchi, strozzapreti come quelli che si facevano una volta, passatelli, ma anche pasta ripiena: cappelletti e tortellini chiusi a mano, ravioli sia con il ripieno di ricotta e spinaci sia di pesce. Ampia anche la gamma di sughi con cui si potrà condire la pasta: dal tradizionale ragù pasticciato alla boscaiola, dal sugo di pesce alla carbonara di pesce, che sarà proprio una novità del take away di Cattolica.

Il punto vendita della Regina dell'Adriatico si trova vicino alla zona turistica, ubicazione che offre alcune opportunità ulteriori per il futuro. "A Cattolica cercheremo di attrarre anche i turisti - conferma Massimiliano Franca -, stiamo pensando anche alla possibilità di attivare un servizio di delivery per portare i nostri primi sulla spiaggia."

Mama Pasta sarà aperto dalle 10.30 alle 15 tutti i giorni. Il sabato l'apertura sarà anche dalle 18.30 alle 21.30. In estate l'orario serale sarà esteso a tutta la settimana.