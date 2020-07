Irama, Diodato e Gabbani tra gli ospiti di Deejay on stage: si accende l'estate di Riccione

Radio Deejay accende l'estate riccionese anche in questo difficile 2020 a causa dell'emergenza coivd. Deejay on stage sarà in piazzale Roma dal 3 al 22 agosto con una edizione che sposerà il filo conduttore dell’estate riccionese e si chiamerà “Sotto il sole di Deejay”. Deejay On Stage è ormai un format e un prodotto turistico riconosciuto a livello nazionale forte della direzione artistica di Linus, da qualche mese direttore editoriale delle tre radio del gruppo – DeeJay – M2O e Radio Capital.

Gli eventi

Sono dieci gli appuntamenti con gli show e le serate di intrattenimento, diciotto quelli riservati al mondo dello sport e ai suoi appassionati. Saranno proposti corsi e attività di fitness, wellness e corsa al mattino e al pomeriggio con particolare attenzione alle pratiche del dynamics stretch, pilates, yoga, run, group cycling, functional training, cardio tone e fit moving. Sempre in piazzale Roma.

Tra i primi ospiti big annunciati ci sono Irama, Gabbani, Diodato, Samuel dei Subsonica e Gamon. Altri big della musica sono in corso di programmazione.

Dal 3 al 22 agosto, sempre alle 21.30, piazzale Roma sarà il palcoscenico degli show condotti da Rudy Zerbi, con interviste, presentazioni di libri, ospiti ed esibizioni unplugged, protagonisti dello sport e tanto divertimento accompagneranno l'amatissimo e atteso format. Non mancherà poi il Contest di Deejay On Stage, la sesta edizione del talent di Radio Deejay dedicato alla ricerca di nuovi artisti. Da Lunedì 27 Luglio tutte le modalità di iscrizione si potranno trovare sulla pagina web di Radio Deejay. Confermata anche la diretta radiofonica dalla piscina ad onde di Aquafan da lunedì al sabato dalle 10 alle 16 con Rudy Zerby prima e Chicco Giuliani poi.

A sponsorizzare gli eventi Jeep e come sponsor tecnici Technogym – Group Cycling (ICYFF) – Sidea. E poi ancora Swisse – Sammontana- Ortoromi ed Euphidra.

Gli orari dello sport

Il mattino: dalle 7.30 alle 11 e il pomeriggio: dalle 17.30 alle 20.30 (domenica sempre esclusa)

Dal 3 al 22 agosto piazzale Roma sarà il palcoscenico di show unici con la conduzione di



Importanti anche gli sponsor che come ogni anno credono fortemente nel progetto, a partire da JEEP che sarà su piazzale San Martino e un percorso tutto da provare da Sabato 1 al sabato 22 agosto dalle 17:00 alle 24:00.

Anche Technogym - Group Cycling (ICYFF) - Sidea fanno parte del progetto e si affiancano come sponsor tecnici che con i loro materiali arricchiscono ulteriormente la parte sportiva.

"E’ un’amicizia di lunga data quella che lega Riccione a Linus, Rudy Zerbi e DJ – commenta il sindaco Renata Tosi –. Il legame si conferma anche in quest’estate 2020 che abbiamo voluto con tutte le forze in continuità con le nostre tradizioni di offerta turistica. E’ una riconferma che quest’anno risuona ancora di più come un grande successo, assolutamente non scontato e decisamente necessario tutta la nostra comunità. Sono convinta, e per questo ringrazio Dj, il direttore editoriale Linus, Rudy Zerbi e tutto lo staff, che unire le forze, ritrovarsi insieme per lavorare ad un progetto premiante in termini di feedback, sia la formula vincente per Riccione. Ovviamente per gli eventi saranno rispettati tutti i protocolli di sicurezza, come il distanziamento, il contingentamento e il controllo di piazzale Roma. Il numero di persone presenti contemporaneamente in piazza sarà quello che risulterà dalla capienza meno il distanziamento previsto dai protocolli certificato dagli esperti. Si tratta di un momento di intrattenimento programmato con un orario definito, in uno spazio ben delimitato e chiuso e quindi controllabile, sia per i flussi in ingresso che in uscita".

"Quest’anno – aggiunge l‘assessore Turismo, Sport, Cultura, Stefano Caldari – abbiamo pensato ancora più in grande dal punto di vista della comunicazione, dell’immagine e della compattezza della proposta. Quando oltre 3 mesi fa abbiamo pensato ad un concetto che riunisse in un unico messaggio quello che Riccione è in quest’estate 2020, siamo stati trasportati da un’unica immagine possibile: da qui è nato Sotto il sole di Riccione che coniuga perfettamente tradizione e futuro. Sotto il sole di Riccione, Sotto il sole di Deejay, è il tutto che tiene insieme la nostra anima e le nostre proposte. Oggi, ancor più di tre mesi fa, sappiamo di aver fatto la scelta giusta per la nostra città, per la comunità che proprio grazie al sole di Riccione si è risvegliata scoprendosi ancora più forte, sia nel messaggio che nel contenuto. Perché è proprio questo l’obiettivo di una strategia vincente, che la si prova sui lunghi percorsi, trovare il motivo predominante, confortante e confermante di un grande brand, il brand Riccione".