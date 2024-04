Una giornata a ritmo di musica e divertimento: torna l'appuntamento con "Ralf’s Pic-Nic"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Mercoledì 25 aprile (dalle 16:00 alle 01:00): Ralf’s Pic-Nic al Peter Park; per un giorno il Peter Pan si trasforma in "Peter Park": nel suo parco e nel suo giardino si fa festa con buona musica e street food di qualità. Un'occasione per trascorrere una giornata all'aria aperta all'insegna del divertimento, sulle note travolgenti del rinomato Dj Rlf e tanti altri artisti di talento.

Ralf’s Picnic non è solo un evento musicale, ma un’esperienza completa che coinvolge tutti i sensi. Potrete:

Ballare al ritmo travolgente della musica di Ralf e di altri DJ di talento

Gustare un’ampia varietà di food & beverage

Rilassarvi nell’area verde del Peter Park

Antonio Ferrari, in arte Dj Ralf, è un’istituzione nel panorama della musica house italiana. Dalle sue prime esperienze negli anni ’80, ha conquistato le consolle dei club più rinomati d’Italia e del mondo, con la sua energia contagiosa e la sua abilità nel mixare generi diversi.