Settembre a Rimini è il mese dell’attività sportiva all’aria aperta, tutte le iniziative in programma

Settembre è il mese dell’attività sportiva all’aria aperta e Rimini, con il nuovo parco del mare punteggiato dalle stazioni allenanti, i parchi e il verde cittadino, ampi spazi per passeggiare e praticare qualsiasi tipo di sport e 135 chilometri di piste ciclabili, è un vero e proprio paradiso per chi ama l’attività fisica.

Nelle limpide giornate di settembre sono tante le occasioni per scoprire gli angoli più belli di Rimini facendo sport ‘en plein air’, da soli o in compagnia, a partire dal nuovo Parco del mare, il lungomare del benessere di Rimini con tanto verde, isole fitness attrezzate, piste ciclabili e pedonali, alberi allenanti come il Wellness Tree, pezzo unico al mondo, particolarmente adatto all’allenamento cosiddetto “calistenico”, o il Rimini Beach Court, il coloratissimo playground di basket che coniuga sport e riqualificazione urbana. Qui tutti possono fare attività fisica, gratuitamente e a tutte le ore del giorno, o semplicemente possono approfittare per fare una passeggiata vista mare, anche con possibilità di far divertire i bambini… sono tante, infatti, le aree gioco dove i più piccoli possono divertirsi con proposte ludiche creative e innovative come quelle ispirate alle filastrocche di Gianni Rodari.

Sempre sul Lungomare, con accesso dal Parco del Mare, è possibile anche praticare il Padel, grazie alla presenza di diversi campi da Padel panoramici. Al Sun Padel Rimini c’è la possibilità di noleggiare tutta l’attrezzatura e al CircoloPadelRimini, in zona porto, accanto al Circolo tennis, si può giocare anche al chiuso durante l’inverno.

Anche in spiaggia è sempre possibile allenarsi. Ad esempio, al Bagno Tiky 26 si può approfittare di tutte le attività proposte nell'area sport del Bagno: dal crossfit allo zumba e al pilates, dal group cycling all'allenamento funzionale. Tutte attività guidate da istruttori sportivi certificati, che vengono portate avanti giornalmente fino a metà settembre, poi rimangono a disposizione, anche durante i mesi invernali, solo alcune di queste, come l’allenamento funzionale, il beach volley e la palestra a cielo aperto. In particolare, l’allenamento funzionale può essere personalizzato in piccoli gruppi che si possono prenotare durante tutta la settimana, dal lunedì al venerdì. Nel frattempo, si ricorda che fino a metà settembre, al sabato, è possibile partecipare a corsi di zumba con accesso libero.

Per chi ama camminare al tramonto o al mattino sulla spiaggia, per tutto il mese di settembre ogni mercoledì sera e domenica mattina è possibile partecipare a 50 minuti di camminata sportiva, con Walk on the beach, un’attività adatta a tutti quelli che, senza limiti di età, vogliono tenersi in buona forma fisica e che desiderano farlo in compagnia. L’appuntamento è sulla spiaggia di Rimini, Bagno 26, Lungomare Claudio Tintori, 30/A, a Marina Centro, il mercoledì alle 19.15 e la domenica alle 8.00. In ottobre e durante l’inverno si continuerà a camminare, ma solo il mercoledì sera. A pagamento. Tra gli appuntamenti gratuiti da non perdere in settembre, sabato 16, è prevista una “Walk on the beach – Speciale Benessere”, con Erba Vita, con partenza dal Bagno Tiki 26 alle 8.30 e ritorno previsto per le 10.30 (iscrizione obbligatoria gratuita), mentre il sabato successivo (23/9), appuntamento alle 6.00 del mattino per un work out all’alba, un allenamento funzionale al sorgere del sole sulla riva del mare. L’evento partecipa alla settimana del benessere della Welness Valley, dal 16 al 24 settembre, che promuove il movimento e i sani stili di vita.

Giovedì 21 settembre (a partire dalle 19.30), sempre in occasione della Wellness Week 2023, torna “Wellness Valley Cammina”, l’evento che invita a scoprire il piacere di camminare, insieme ai Gruppi di cammino di tutta la Romagna. Una camminata aperta a tutti, in partenza in simultanea nelle diverse località della Romagna. Conclude la settimana, la tradizionale Wellness Walking For Family, la camminata sulla battigia con partenza e ritorno dalla Spiaggia di Riminiterme (ritrovo ore 9:00).

Sulla spiaggia e non solo è anche possibile praticare la tecnica del Nordic Walking, una attività motoria che consente di ottenere moltissimi benefici grazie all’uso dei bastoncini. Questa disciplina, decisamente outdoor, può essere praticata dodici mesi l’anno e se si vuole praticarla in compagnia, l’associazione La Pedivella organizza uscite di Nordic Walking, il mercoledì al mattino e al pomeriggio (alle ore 8.30 o alle 17.30 dal bagno 14, alle ore 9.00 o alle ore 18.00 dal bagno 51 e alle ore 9.30 o alle ore 18.30 dal bagno 80), il venerdì solo al pomeriggio oppure il sabato mattina fino al 16 settembre, poi gli appuntamenti rimangono fissi il mercoledì e il sabato. Sono possibili anche lezioni su appuntamento per apprendere la tecnica del Nordic Walking e attività sportive collegate.

Già da diversi anni, in settembre, presso la spiaggia di Marinagrande di Viserba (bagni 24/25/26/27 di Viserba), si svolge Esportiamoci 2023, Sport&Cultura, un progetto che prevede sport e attività gratuite da mattina a sera in spiaggia per promuovere inclusione e socialità attraverso il movimento. Anche quest’anno, fino al 9 settembre vengono organizzate camminate sulla battigia, risveglio muscolare, tornei di beach volley e beach tennis e ginnastica stile yoga al tramonto, danza terapia, trekking ed esercizi fisici salutari adatti a tutti e a cui tutti possono partecipare. Da giovedì 7 e fino al 17 settembre al museo della città è allestita anche una mostra, ad ingresso libero, dedicata all’artista romagnolo Augusto Gennari (1943 – 2013), di cui ricorre il decennale della scomparsa.

Sempre fino a sabato 9 settembre a Rimini si tiene, per il secondo anno, il Festival della cultura sportiva con grandi ospiti del mondo dello sport e del giornalismo, per un weekend ricco di incontri, speech, mostre e workshop, per discutere del valore sociale dello sport e del suo ruolo nel promuovere l’etica, il benessere individuale, l’inclusione e l’innovazione.

Dopo un’estate full immersion, da settembre ai primi di novembre, in centro storico, al Ponte di Tiberio, la “palestra all'aperto” Fluxo riorganizza le sue molteplicità attività, dall’allenamento funzionale all’Hata Yoga, dando la possibilità ai partecipanti di scegliere il singolo corso o mischiarli a piacimento. In questo periodo l’attività motoria outdoor, con diversi livelli di intensità, è condotta da istruttori professionisti in orario di pausa pranzo (13.30 – 14.30), dal lunedì al giovedì. Corsi di Hatha Yoga il lunedì e il mercoledì, mentre l’allenamento funzionale è previsto il martedì e giovedì.

Al Parco del Mare, all’altezza del Bagno 55 il lunedì, e al Parco della Cava (zona Palacongressi) il mercoledì, è possibile anche prenotarsi per un "allenamento" di Camminata Metabolica (ore 18.30), un mix di marcia, boxe e danza, capace di stimolare e potenziare la muscolatura, migliorare la postura e riattivare circolazione e micro-circolazione. E’ un’attività adatta a tutti, anche per chi non ha mai praticato sport, e a tutte le età.

Nel polmone verde del Parco XXV Aprile (Parco Marecchia), è possibile partecipare a corse cronometrate di 5 km ogni sabato mattina. Basta iscriversi su sito ufficiale di Parkrun e portare una stampa del proprio codice a barre a ogni corsa per la rilevazione cronometrica del tempo. La partecipazione è gratuita.

In settembre ci sono anche podistiche agonistiche come la Rimini – Verucchio, il tradizionale appuntamento sportivo denominato anche classica dei Castelli Malatestiani, che si svolge domenica 17 settembre, sulla distanza di 21,5 Km con partenza da via Aida 21, zona Padulli, per raggiugere Verucchio, l’antico borgo che racchiude testimonianze di un importante passato raccolte nel Parco archeologico e nel Museo Villanoviano.

L’autunno è anche la stagione ideale per muoversi in bicicletta. A Rimini, con oltre 135 chilometri di piste ciclabili, ci sono percorsi adatti a tutti: dalle famiglie con bambini a chi usa la bicicletta saltuariamente, fino a chi è più allenato e ama andare alla scoperta di luoghi suggestivi nel vicino entroterra.

Si parte dal percorso “vista mare”, che si dipana lungo tutto il lungomare (Parco del Mare), a nord, da Tore Pedrera a Rivabella con passaggio d’obbligo lungo il romantico e pittoresco Lungofiume degli Artisti, e a sud, dal porto canale al confine con Riccione. C’è poi il percorso “Anello Verde”, che dal mare (Piazzale Kennedy) conduce al Palacongressi, passando per l’Arco d’Augusto, e al parco Giovanni Paolo II, dove si costeggia il suggestivo lago abitato da anatre e cigni, fino a raggiungere, attraverso l'argine del torrente Ausa, il polmone verde di Rimini, il Parco Marecchia. Da qui si arriva al bimillenario Ponte di Tiberio e si può proseguire o alla scoperta della città antica, fra itinerari alla scoperta dei segni della romanità, itinerari medioevali e rinascimentali, ammirando il nuovo polo museale dedicato al genio di Federico Fellini. Oppure, per gli amanti della natura, si può scegliere la Ciclabile del Marecchia, il percorso che si snoda lungo l'alveo del Fiume Marecchia, che unisce le bellezze naturalistiche a quelle storiche permettendo di raggiungere gli antichi borghi come Verucchio, Torriana, Montebello e San Leo, sulle colline dello splendido entroterra riminese, che in autunno cambia aspetto grazie alla magia dei suoi colori.

Per chi non ha la propria bici al seguito, diversi sono gli operatori, che offrono il servizio di noleggio biciclette, e si può scegliere se muoversi in totale libertà oppure se si vuol essere accompagnati, da guide specializzate, per esperienze immersive nella cultura, nelle tradizioni locali e nella natura dei luoghi visitati. Sono tante, infatti, le escursioni che permettono di conoscere la città e l’entroterra unendo al piacere della scoperta, lo stare bene pedalando, magari con partenza dal Bike Park, la velostazione che sorge sul piazzale di fronte alla stazione ferroviaria e la fermata del Trasporto Rapido Costiero ‘Metromare’ -TRC, uno snodo centrale per coloro che arrivano e partono da Rimini. E proprio dal Bike Park, tutti i giovedì di settembre, parte, ad esempio, il Fellini Bike Tour che va alla scoperta della Rimini Felliniana in sella a una bicicletta, passando dai luoghi dell'infanzia, a quelli che Federico voleva rivedere ogni volta che arrivava a Rimini fino ai nuovi luoghi che la città gli ha dedicato.