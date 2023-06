Al via l’installazione di due nuove aree giochi ispirate a Rodari nei tratti 2 e 3 del Parco del Mare

Vagoni verso la stazione del mare, altalene a forma di sardina, torri per arrampicate e girotondi: cominciano in questi giorni le opere di installazione delle due nuove aree giochi che andranno ad arricchire le funzioni del Parco del mare negli ultimi due tratti riqualificati, da piazzale Kennedy a piazza Marvelli (tratto 2) e da lì fino a piazzale Benedetto Croce (tratto 3). Due spazi ludici che - così come la Foresta del mare aperta in primavera nel tratto 2, vicino ai Giardini “Pietro e Marco Arpesella” - saranno realizzate seguendo le suggestioni delle filastrocche di Gianni Rodari, che guidano la progettazione e la tematizzazione di tutte le aree gioco del waterfront riqualificato, con una grande attenzione alla piena inclusività.

Nella passeggiata pedonale all’inizio del lungomare Murri sorgerà “La stazione del mare e il vagone Luglio”, uno spazio giochi su pavimentazione gommata di 57 mq all’interno di una specifica area che ha la conformazione a “sardina”, così come le aiuole verdi e le aree dedicate al fitness outdoor. L’idea è quella di creare una ‘stazione immaginaria’, dove i vagoni del treno interpretano in modo fantastico il susseguirsi dei mesi.

E’ invece di 160mq inseriti in un'area più ampia destinata al verde, lo spazio giochi nel tratto 3, che traggono ispirazione da altre due celebri filastrocche di Rodari, “Il girotondo di tutto il mondo” e “La catena”. Il tema dell'integrazione e della fratellanza è sviluppato attraverso giochi che stimolano la reciprocità, l'interazione tra i bambini, la collaborazione, con la presenza ad esempio di una struttura a torre con reti di arrampicata e scivoli, oltre a giochi a rotazione. Sarà poi installata un’altalena dalla forma che simula una sardina che spunta dal terreno. Gli interventi di installazione saranno completate nel giro di un paio di settimane, per essere a disposizione di bambini e famiglie dall’inizio di luglio.

“Con l’installazione delle due nuove aree ludico-creative aggiungiamo nuove opportunità per le famiglie per vivere il Parco del mare nel pieno delle sue potenzialità – è il commento dell’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli – Implementiamo le funzioni attraverso aree dedicate allo svago innovative nella concezione e con soluzioni progettuali che promuovono l’inclusività, rendendole accessibili a tutti. L’esperienza della Foresta del mare, che dalla sua apertura è costantemente animata dalla presenza di famiglie di cittadini e turisti, ci conferma come la trasformazione dei lungomari attraverso scelte sostenibili e la proposta di funzioni, sia stata una scelta che risponde ai bisogni di vive e frequenta la città”.