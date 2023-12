Aspettando Natale lunghe file per visitare i presepi di sabbia al porto di Rimini e a Torre Pedrera

Sono stati circa 10.000 i visitatori dell’Ice Village al porto di Rimini questo weekend. Un movimento continuo, complice anche il bel tempo e la posizione centrale a due passi dal mare d’inverno, che permette la passeggiata in spiaggia, punteggiata anche dalla mostra en plein air ‘L’altra stagione’ fra le immagini e le parole di 54 artisti, fra scrittori e fotografi riminesi. Pullman provenienti da diverse regioni italiane (Veneto, Lombardia, Marche, Toscana..) e molti gruppi (di parrocchie, giovani, amici) hanno deciso di visitare il suggestivo presepe tradizionale realizzato dagli artisti della sabbia. La pista di ghiaccio è stata presa d’assalto dalle famiglie con bambini e ragazzi fino a tardi. Da sabato 23 dicembre fino al 7 gennaio, l'apertura del Villaggio sarà giornaliera dalle 9.30 alle 19.00 per presepe e mercatino, dalle 10 alle 22 per la pista del ghiaccio, dalle 15 alle 19.30 per il Family Circus con 2 spettacoli. Tutti i giorni accanto all'Ice Village, sotto il tendone dell'Happy Circus, sono proposti spettacoli per bambini e famiglie, mentre continuano gli spettacoli a cura della Fondazione Isal, il cui ricavato è devoluto a progetti di cura e ricerca sul dolore cronico: venerdì 22 dicembre ancora grande musica con il concerto dei “Miami & The Groovers”.

Grande successo questo weekend anche per il presepe che unisce la suggestione della sabbia con il fascino del ferro lavorato dagli artisti di Mutonia: anche il bagno 65 di Torre Pedrera è stato visitato da gruppi in pullman, scolaresche e tanti curiosi durante il weekend. Lunghe file per ammirare la particolare natività dedicata all’ambiente, unendo la sabbia a sculture realizzate con materiale di riciclo in metallo di Lu Lupan di Mutonia per invitare il pubblico a riflettere sulla necessità di adottare comportamenti sostenibili nella vita di tutti i giorni.

Nella settimana che conduce al Natale, continuano gli appuntamenti di Rimini, il Capodanno più lungo del mondo, tra musica, cinema, eventi culturali e sportivi, iniziative per bambini con letture, laboratori e gli spettacoli dell’Happy Circus. E ancora presepi, villaggi natalizi, pista di pattinaggio su ghiaccio, mercatini, mostre.

Dedicate a Fellini le due mostre al Palazzo del Fulgor: il Fellini Intimo, che espone quaranta disegni di Federico Fellini realizzati tra il 1978 e il 1993, provenienti dalla collezione di Daniela Barbiani, nipote del maestro e sua assistente alla regia, e “Fellini/Trubbiani: E la nave va” che tra foto, schizzi e disegni, racconta la genesi e la realizzazione di uno dei protagonisti del film di cui quest’anno ricorrono i 40 anni.

Allo spazio espositivo Galleria dell’Immagine fino al 13 gennaio è possibile visitare la mostra di oltre sessanta stampe fotografiche originali in bianco e nero, realizzate dal fotografo riminese Italo Di Fabio all’inizio della sua attività di fotografo amatoriale, tra la fine degli anni Cinquanta e gli inizi degli anni Settanta, e le sue prime sperimentazioni del colore.

Venerdì 22 dicembre, Andy cofondatore dei Bluvertigo, è protagonista del concerto in omaggio al poliedrico repertorio di David Bowie all’House of Rock, mentre al Cinema Teatro Tiberio i Rangzen raccontano una storia straordinaria di 60 anni di musica con il Concerto-Tributo ai Rolling Stones in due concerti il 21 e 22 dicembre.

Si conclude, giovedì 21 dicembre, la rassegna dell’Associazione Risuona Rimini Aps ChiAmaL’Astoria’, con Sonogiove, giovane artista e cantautore riminese a cui seguirà Francesco Mussoni raffinato cantautore riminese che presenta in anteprima il suo nuovo disco.

Non mancano infine i cori di Natale con la Rassegna corale di Natale a cura di Aerco nelle chiese di Rimini (22, 23 e 26 dicembre).

Anche lo sport si veste con i colori della festa a partire dalla Rimini Christmas Run, il tradizionale evento podistico natalizio, che si tiene venerdì 22 dicembre, dove i partecipanti sono invitati ad indossare il vestito di Babbo Natale, per una corsa non competitiva alla portata di tutti sul nuovo lungomare di Rimini, il Parco del Mare. Quest’anno l’evento vede anche la partecipazione straordinaria di Babbo Natale “Aido”.

Sabato 23 dicembre i più temerari possono allenarsi per il tradizionale Bagno di Capodanno, grazie all’iniziativa Warm Inside, che ogni mese prevede un appuntamento in spiaggia per imparare a superare i propri limiti e scoprire tutti i benefici dell’esposizione controllata alle basse temperature.

Infine, per smaltire il pranzo di Natale e i panettoni, la mattina del 26 dicembre ci si può trovare sulla spiaggia di Marina Centro, al bagno 26, per il Work out di Natale con camminata ed esercizi fronte mare, per terminare con cioccolata calda e panettone.