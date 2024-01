Oltre 21mila ingressi alla biblioteca nel 2023. Anno ricco anche di eventi

Il 2023 che si è da poco concluso è stato un anno ricco di eventi e novità per la Biblioteca Comunale di Misano che conferma il trend positivo di ingressi (ben 21145) e quasi 20mila prestiti e consultazioni.

Tantissimi gli studenti che frequentano la biblioteca sia al pomeriggio che al mattino con la scuola, con la quale vengono condivisi progetti, proposte di lettura, incontri con l’autore e con professionisti del settore. Anche nel 2023 si è confermato il successo delle “Domeniche in biblioteca”, rivolte ai più piccoli e alle famiglie, e dei laboratori creativi del pomeriggio, che registrano sempre il sold-out.

Una delle novità del 2023 è la sezione Giochi da Tavolo che si aggiunge a quella dei Libri Game per alimentare il sempre maggior interesse del pubblico verso gli eventi ludici rivolti a tutte le fasce di età.

È proseguita la bella avventura del gruppo di lettura, attivo dal 2011, al quale si è affiancato un nuovo gruppo di lettura in lingua spagnola. Altra novità, il corso di scrittura creativa tenuto da Alessandro Morbidelli. Ospiti della biblioteca le scrittrici Barbara Baraldi, Dacia Maraini ed Elena Stancanelli.

Con l’acquisto della Bibliobike è stato rinnovato il progetto Libri a mare che porta la biblioteca nei punti strategici del lungomare per incontrare i turisti in una veste nuova ed accattivante.

New entry del 2023 il nuovo impianto di video-proiezione che, all’occorrenza, consente di ospitare cineforum, attività con le scuole, corsi ed eventi di cultura digitale di Pane e Internet, incontri dell’amministrazione comunale per la cittadinanza.

Dulcis in fundo la conferma dell’eccezionale successo delle rassegne filosofiche e letterarie curate da Gustavo Cecchini che, da oltre 30 anni, danno lustro a livello nazionale a Misano Adriatico.

Sono nel frattempo ripartiti a pieno regime gli eventi organizzati dalla biblioteca. Nel mese di gennaio, al laboratorio creativo gratuito per bambini dai 5 agli 8 anni, si aggiungono la lettura animata con la “storiatrice” Elisa Mazzoli, in programma domenica 21 gennaio e, sabato 27 gennaio dalle 15:00 alle 18:00, un pomeriggio di apertura straordinaria dedicato ai giochi da tavolo, in collaborazione con i ragazzi de La Torre di Morciano di Romagna.