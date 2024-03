Danni da alluvione, lo staff del generale Figliuolo a San Giovanni per valutare gli interventi

Nella giornata di mercoledì si è svolto il sopralluogo della Amministrazione con i tecnici comunali e lo staff del Commissario alla ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione, Generale Figliuolo. Presente il Colonnello Ranucci della Struttura di Missione , insieme ai tecnici della Sogesid spa che si occuperanno materialmente della progettazione, direzione lavori ed esecuzione degli interventi, così come tutta la Giunta marignanese ed i Tecnici dei Lavori Pubblici.

Dopo aver analizzato le criticità e gli interventi da mettere in campo, si è svolto un sopralluogo sui tre ponti marignanesi che possono generare problemi in caso di piena sulle vie: Mosca Monteloro, Brescia e Gambadoro. Questi tre interventi sono già finanziati con i fondi del Commissario per circa 4 milioni di euro. Effettuati i sopralluoghi e acquisite le informazioni iniziali necessarie per l’avvio della progettazione da parte della struttura di missione, si è concordato di portare in consiglio comunale il prossimo 26 marzo la convenzione necessaria a proseguire con l’intervento.

A seguito dell’alluvione sono inoltre stati finanziati altri interventi sul dissesto: uno sugli argini, gestito dalle strutture dalla Regione per oltre 300mila euro, uno per il ripristino della passeggiata “dell’amore” (da Ponte Ventena a via Macello) e altri interventi di rifacimento degli argini dietro il Palazzo Corbucci, gestito dal comune per oltre 130mila euro.