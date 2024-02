Cattolica, Regina internazionale della danza: 650 ballerini attesi per l’International Talent Award

Per 4 giorni Cattolica sarà la capitale della danza classica e contemporanea. Dal 22 al 25 febbraio, la Regina torna ad ospitare l’International Talent Award, il prestigioso premio arrivato alla terza edizione che quest’anno porterà in città ancora più ballerini e provenienti da tutti e cinque i continenti. Sono oltre 650 i giovani talenti che saliranno sulle assi del Teatro della Regina per aggiudicarsi l’ambito riconoscimento. Per le promesse della danza, Ita rappresenta anche un’occasione unica per conoscere i più celebri maestri della danza chiamati a comporre la giuria.

L'evento

Durante i quattro giorni, si svolgeranno diverse attività: competizioni di danzatori dai 7 ai 21 anni, masterclass di alta formazione coreutica tenute da direttori di accademie professionali e di compagnie di danza tra le più rinomate al mondo, audizioni per offrire importanti opportunità ai giovani ed anche una residenza artistica che vedrà impegnati diversi studenti per la realizzazione di una coreografia di Robert North.

Evento clou del premio, il bellissimo Gala che si terrà, domenica 25 febbraio, al Teatro della Regina, con le più grandi stelle del mondo della danza, famose in tutto il mondo. Tutto l’evento sarà trasmesso in diretta streaming per tutti e 4 i giorni.

Un palcoscenico per la città

“Per la nostra città è davvero un grande piacere ospitare ancora l’International Talent Award – commenta la Sindaca Franca Foronchi -. Un evento che per una settimana trasformerà Cattolica nella capitale internazionale della danza classica e contemporanea, con oltre 650 ballerini che arriveranno insieme con i loro insegnanti e famiglie e con i grandi Maestri della Giuria. E proprio per questa occasione, la nostra Amministrazione ha deciso di rendere ancora più accogliente e luminosa la città, prolungando l’accensione delle luminarie. La danza è cultura, è una delle più alte espressioni artistiche, un linguaggio del corpo universale capace di unire, abbattendo muri e limiti. E Cattolica è orgogliosa di essere il palcoscenico dell’International talent award. Anche e soprattutto tramite il suo gioiellino, il Teatro della Regina, che sarà la splendida cornice del Gala finale. Questo evento è quindi anche una bellissima cartolina per la nostra città. Oltre a rappresentare un importante motore per l’economia della città. Le struttura alberghiere coinvolte hanno registrato il sold out. E la presenza dei ballerini con i loro insegnanti, famiglie, porteranno ancora più movimento in città. Insomma, Cattolica è pronta a trasformarsi nella Regina della danza”.

“Cattolica ha nel suo dna l'amore per la danza – interviene l’Assessore Federico Vaccarini -. E questo evento rappresenta per la nostra città un'importante occasione di creare turismo attraverso la crescita culturale. Per 4 giorni diventiamo il palcoscenico per il mondo della danza classica e contemporanea, ambasciatori internazionali di queste discipline. E anche per questa terza edizione, siamo stati felici di aprire le porte della nostra bella città. A cominciare dal Teatro della Regina, il cuore pulsante di Cattolica. Ci stiamo preparando ad ospitare al meglio questo evento che offre importanti opportunità a tutti i partecipanti grazie alla collaborazione con autorevoli Accademie di Ballo di livello mondiale”.

“Sarà bellissimo vedere Cattolica invasa da migliaia di persone arrivate per partecipare a questo grande evento – sottolinea la direttrice dei Teatri Simonetta Salvetti – L’Ita rappresenta per questi giovani talenti anche un’importante occasione di trasformare la loro passione in lavoro. Saranno a contatto con le più grandi star della danza, che li potranno notare e magari offrire loro un’opportunità. Sono previste anche delle borse di studio per i più meritevoli. L’Ita è cresciuto tantissimo, ha raddoppiato le iscrizioni e sta portando Cattolica nel circuito dei più prestigiosi eventi della danza”.

Il progetto dell’International Talent Award è ideato, voluto e promosso dal comitato di “Metti le Ali al Talento”, e patrocinato dal Comune di Cattolica.

Info: Metti le Ali al Talento - https://mettilealialtalento.it/