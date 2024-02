Doping su un cavallo scoperto durante una competizione, denunciato l'istruttore

Rischia una condanna fino a 6 anni di reclusione e una sanzione di quasi 90mila euro l'istruttore di un cavallo da corsa finito denunciato dai Carabinieri Forestali di Rimini per aver dopato l'animale in occasione di una gara equestre. Secondo quanto emerso l'uomo, durante la competizione che si era tenuta al centro ippico di San Giovanni in Marignano, sarebbe stato sorpreso a somministrare un farmaco vietato al quadrupede poco prima della partenza della competizione. In quella occasione nei confronti dell'istruttore era intervenuta la Federazione Italiana Sport Equestri che aveva disposto una serie di accertamenti con il farmaco e la siringa che, sequestrati, erano poi stati analizzati dal laboratorio al Dipartimento Veterinario della Fise. Le analisi hanno fatto emergere che si trattava di un antinfiammatorio vietato nell’ambito degli eventi sportivi in quanto ritenuto “dopante”. Terminato l'iter della giustizia sportiva, per l'istruttore è arrivata anche quella penale in quanto enunciato per frode in competizioni sportive, reato che prevede la reclusione da due a sei anni e la multa da 1000 a 4mila euro; maltrattamento di animali, in quanto il trattamento farmacologico era stato somministrato in assenza di indicazioni terapeutiche causando sofferenze all’animale, che prevede la reclusione da 3 a 18 mesi e una sanzione dai 5mila ai 30mila euro; esercizio abusivo della professione, in quanto il trattamento sanitario effettuato comporta l'intervento di un veterinario, che prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 10mila ai 50mila euro.

Segui le notizie di RiminiToday su Whatsapp