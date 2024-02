Il "dossoman" riminese è tornato a colpire, rimosso per la seconda volta il dissuasore di velocità

Non c’è proprio pace per il dosso di via Orsoleto, a Rimini. Qualcuno nel cuore della notte si è presentato infatti sul rettilineo e ha pensato per la seconda volta consecutiva di rimuovere il dosso che era stato appena riposizionato dall’amministrazione comunale. Il “Dossoman” alla riminese agisce nel cuore della notte, smonta tutto, per poi volatilizzarsi. Si tratta del secondo episodio. Ma non si registrano altri casi simili sul territorio comunale, resta una situazione circoscritta alla singola via. L’assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli assicura che il dissuasore di velocità verrà presto ripristinato: “Lo riposizioneremo, era stato sistemato da appena due settimane e per la seconda volta è stato rimosso. C’è un tema in via Orsoleto legato alla sicurezza stradale, in quanto quella strada viene molto utilizzata per raggiungere Viserba dal casello autostradale, inoltre è un tratto molto utilizzato dai corrieri essendoci nei pressi una logistica. Per cui il dosso è li per motivi di sicurezza. C’è qualcuno che evidentemente deve avere del buon tempo. Fortunatamente si tratta di un caso isolato, non ci sono altri episodi registrati in città”.