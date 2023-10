Festa della Solidarietà, torna il pranzo dello Ior di Misano Adriatico per la raccolta fondi

Domenica, 22 ottobre, alle 12,30, si terrà presso il Centro Sociale “G. Del Bianco” la tradizionale “Festa della Solidarietà”, evento di raccolta fondi organizzato dai volontari del punto Ior di Misano Adriatico. Il pranzo, dopo l’emergenza Covid che ha fatto saltare due edizioni consecutive, è tornato a essere una grande tradizione del territorio: l’anno passato ha visto la partecipazione oltre 200 persone, per un contributo totale di quasi 8.300 euro che hanno contribuito all’avanzamento della ricerca oncologica più promettente portata avanti presso i laboratori dell’Irst “Dino Amadori” Irccs di Meldola: studi capaci di portare il più velocemente possibile al letto del paziente nuove prospettive di cura.

Quest’anno i volontari del Punto Ior di Misano Adriatico hanno deciso di rimanere fedeli alla causa della lotta contro il cancro che avviene all’interno dei laboratori romagnoli. Lo faranno proponendo un menù completo al prezzo di 35 euro comprensivo di acqua, vino e caffè, che prevede antipasto a buffet, bis di primi che prevede tortino di zucca con soffiata di formaggio di fossa e chips di cavolo nero e gemme ripiene di parmigiana di melanzane con pomodorini confit, secondo a base di brasato con ristretto di sangiovese mantecato di patate ed erbette di campo e dolce della tradizione.

A portare la propria testimonianza scientifica ci sarà un volto noto della sanità non solo romagnola, ma anche nazionale: il prof. Ignazio Stanganelli, Direttore della Skin Cancer Unit dell’Irst “Dino Amadori” Irccs, ex presidente dell’Integruppo Melanoma Italiano (IMI) e Professore Associato della Clinica Dermatologica dell’Università di Parma. Considerato uno dei principali esperti di tumori cutanei del nostro paese, il dermatologo è legatissimo alle attività dell’Istituto Oncologico Romagnolo, avendo ricevuto una borsa di studio Ior a inizio carriera. A cura del prof. Ignazio Stanganelli sono anche tutte le iniziative di prevenzione del melanoma messe in campo in questi anni dalla no-profit: tra questi “Good Sun Good Skin”, serie di conferenze aperte alla cittadinanza avvenute in vari bagni della nostra Riviera; la realizzazione di una guida messa a disposizione gratuitamente dal titolo “Occhio a quel neo che cresce”; e gli incontri formativi rivolti ai professionisti di bellezza, come parrucchieri, estetisti e tatuatori, per essere in grado di riconoscere una lesione cutanea sospetta, incentivando così l’importanza della diagnosi precoce.

"Andiamo verso il periodo natalizio, quella parte dell’anno in cui molti dei nostri 700 e più volontari decidono anche in maniera autonoma di fare la differenza per la lotta contro il cancro nella maniera più “buona” che ci sia, ovvero a tavola – spiega il direttore generale Ior, Fabrizio Miserocchi – sono appuntamenti importanti, in cui il sostegno dell’oncologia del nostro territorio e dei pazienti che soffrono si mischia alla convivialità, alla vicinanza, al ritrovarsi per fare festa tutti insieme. Da questo punto di vista il pranzo del Punto Ior di Misano Adriatico è un’iniziativa molto attesa in un territorio, quello del riccionese, da sempre particolarmente attivo quando si tratta di essere in prima linea per donare tempo e risorse alle persone che ricevono una diagnosi di cancro e alle loro famiglie. L’edizione passata è stata particolarmente partecipata perché veniva dopo uno stop forzato di due anni: c’era grande voglia di socialità e di tornare a fare la differenza in presenza. Spero, e sono sicuro, che quello spirito sia ancora vivo nella comunità di Misano Adriatico, e che anche nel 2023 la “Festa della Solidarietà” riconfermi una larga partecipazione".

C’è ancora la possibilità di prenotare il proprio posto a tavola. Per maggiori informazioni su come partecipare basta chiamare il numero 389.1383881 (Giuliana) o 335.5466451 (Catia), o in alternativa mandare una mail a m.carannante@ior-romagna.it.