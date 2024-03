In Riviera per il weekend si ubriacano e aggrediscono barista e carabinieri

Notte agitata, quella tra sabato e domenica, dove due turisti modenesi in preda ai fumi dell'alcol hanno dato in escandescenza aggredendo un barista e i carabinieri. Il tafferuglio è andato in scena intorno all'1 a Misano in via della Repubblica quando gli esagitati, un 37enne e una 45enne, hanno iniziato a discutere animatamente col titolare per futili motivi. La situazione si è surriscaldata a tal punto da rendere necessario l'intervento dei militari dell'Arma. Nonostante l'arrivo delle divise, la donna non ha dato segni di calmarsi per poi avventarsi contro i carabinieri. Non senza fatica, la 45enne è stata caricata sulla pattuglia e insieme all'amico portati in caserma dove sono stati arrestati per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo aver trascorso la domenica in camera di sicurezza, entrambi sono stati processati per direttissima lunedì mattina.