Incendio nel casolare abbandonato, per il fumo necessario chiudere temporaneamente la Ss16

Si è sviluppato improvvisamente intorno alle 10 di venerdì mattina un incendio che, a Misano Adriatico, ha reso necessario chiudere temporaneamente la Ss16 Adriatica a causa del forte fumo. Il rogo nello stabile, situato in un terreno nei pressi dell'ex Oliviero, ha fatto accorrere l'autobotte dei vigili del fuoco, una pattuglia dei carabinieri e gli agenti della polizia Locale che hanno provveduto a bloccare la circolazione dei veicoli. All'interno della struttura vi erano delle masserizie che sono andate distrutte. Sono in corso gli accertamenti per determinare le cause dell'incendio.