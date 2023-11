Lutto cittadino per il piccolo Giulio scomparso a soli 3 anni in un incidente stradale

Sono stati fissati per martedì alle 15, presso la chiesa nuova di San Martino a Bordonchio, i funerali Giulio Gugnali Cabrera Perez il bimbo di appena 3 anni deceduto dopo una settimana di agonia in ospedale in seguito a un drammatico incidente stradale. Una morte che ha straziato l'intera città di Bellaria, dove la famiglia era molto conosciuto, e il sindaco Filippo Giorgetti in segno di vicinanza ha proclamato una giornata di lutto cittadino, con l'esposizione a mezz'asta negli edifici comunali della bandiera istituzionale. "Un provvedimento - ha spiegato l'amministrazione comunale - che intende tradurre il comune sentimento della cittadinanza di Bellaria Igea Marina, rimasta sgomenta dalla prematura scomparsa del piccolo Giulio e dalle tragiche circostanze ad essa legate, manifestando in modo solenne alla famiglia la partecipazione al dolore e la vicinanza dell'intera comunità". Animata dal medesimo proposito, visto anche il notevole afflusso previsto, l’Amministrazione ha predisposto il servizio da parte della Polizia Locale sia presso la camera mortuaria del cimitero di Bellaria, sia nell'assistenza al trasferimento del feretro presso la Chiesa di San Martino a Bordonchio

Il piccolo, figlio del 51enne geometra Gianni Gugnali e della 30enne Alexandra Cabrera originaria di Santo Domingo, era stato il primo a ricevere nel 2020 il dono di benvenuto ai nuovi nati del Comune di Bellaria quando aveva appena 5 mesi. Una cerimonia, reintrodotta dalla giunta Giorgetti, che in un primo tempo era stata rimandata a causa della pandemia e che aveva visto l'assessora alla Salute Flaviana Grillo porgere il regalo a Giulio in braccio alla sua mamma solo nel giugno dello stesso anno.

Nel frattempo il pubblico ministero, Annadomenica Gallucci, ha aperto un fascicolo sull'incidente e che vede il conducente della Skoda Karoq iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale aggravato. L'automobilista, un 34enne riminese, secondo le prime ricostruzioni della Municipale che ha rilevato l'incidente nel quale ha perso la vita il piccolo Giulio avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta di viale Pinzon mentre in quel momento stava arrivando la Lancia Delta sulla quale viaggiava la vittima e i suoi famigliari.