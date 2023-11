Giulio non ce l'ha fatta: morto dopo una settimana di agonia il bimbo di 3 anni coinvolto nell'incidente di Bellaria

Per Giulio non c'è stato nulla da fare: il bimbo di soli 3 anni è morto dopo una settimana di agonia, dopo che era stato ricoverato in terapia intensiva successivamente allo spaventoso incidente frontale tra due auto avvenuto una settimana fa a Bellaria, in via Pinzon. Il cuore di Giulio Gugnali Cabrera Perez, questo il nome della piccola vittima, ha smesso di battere sabato mattina all'ospedale Bufalini di Cesena dove si trovava da sabato scorso.

L'incidente

Un tremendo frontale, sabato 11 novembre, aveva visto coinvolte due famiglie bellariesi che viaggiavano insieme ai loro bambini. Il sinistro si era verificato intorno alle 22.15 in viale Pinzon quando, per cause ancora in corso di accertamento, erano venute a collisione una Skoda Qarok, con a bordo una coppia e un bambino piccolo, e una Lancia Delta dove si trovavano i genitori e due figli, tra cui il piccolo Giulio. All'origine del frontale ci sarebbe l'invasione da parte di uno dei veicoli della corsia opposta. L'impatto ha completamente distrutto i mezzi coinvolti e, sul posto, erano accorsi 5 mezzi del 118 a sirene spiegate. A riportare le ferite più gravi era stato appunto il piccolo Giulio, insieme ad un uomo di 51 anni. In via Pinzon, per gli accertamenti di rito e per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, era intervenuta la polizia Municipale di Bellaria.