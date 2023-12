Laura Pausini show allo Stadium, tre ore di grandi emozioni. Pronto il bis da tutto esaurito

“Sono troppo emozionata, non riesco a dormire”. Così Laura Pausini ha salutato il pubblico di Rimini attraverso una storia sui social, dopo l’esordio del suo World Tour andato in onda allo Stadium di Rimini. E stasera si replica per il bis: altro show da tutto esaurito per la seconda data riminese, dopo che la scorsa settimana la Pausini aveva già allietato i suoi fan con l’appuntamento Launatici riservato a tremila fortunati. Stadium esaurito in ogni ordine di posto, con il nuovo spettacolo durato quasi tre ore che ha emozionato i presenti, tra i grandi successi del passato e il nuovo album. Dal palco Laura ha esclamato “ho voluto iniziare da Rimini, perché le pile le ricarico solo qui in Romagna”. Pubblico in estasi quando la scaletta ha previsto la “Solitudine”, ma anche tanta attesa per i brani del nuovo album “Anime parallele”. La Pausini ha portato sul palco di Rimini, e ora parte il tour italiano in attesa delle date all’estero, un nuovo spettacolo studiato nei minimi particolari, con ballerini, cambi abito e anche momenti di riflessione.