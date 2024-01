Maxi sequestro di marijuana, trovati 17 chili all'interno di un appartamento. Due persone arrestate

Nell’appartamento custodivano oltre 17 chili di marijuana. A far la scoperta è stata mercoledì (17 gennaio) la Squadra Mobile di Rimini che ha coordinato l’indagine insieme ai colleghi di Forlì. Ad essere arrestati, il fatto si è verificato nel comune di San Giovanni in Marignano, due albanesi di 40 e 33 anni. Il 40enne è difeso dall’avvocatessa Sonia Giulianelli: si sarebbe giustificato dicendo che tutta quella marijuana non era sua ma dell’amico. Il 33enne è invece difeso dall’avvocato Gianmaria Gasperoni. Entrambi venerdì (19 gennaio) compariranno davanti al gip del tribunale di Rimini per l’udienza di convalida. Nel frattempo sono stati trasferiti in carcere. I due uomini erano da tempo finiti sotto la lente d’ingrandimento della Polizia, fino alla scoperta durante la perquisizione all’interno dell’abitazione della maxi quantità di marijuana.