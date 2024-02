Misano celebra il suo Patrono San Biagio

Chiesa di Misano Monte gremita, questa mattina, per la tradizionale Festa del Patrono San Biagio, protettore della gola. Alla presenza del sindaco Fabrizio PiccionI, dei membri della giunta, dei parroci di Misano e dei rappresentanti di Carabinieri e Polizia Locale, si è tenuta la Santa Messa con la benedizione della gola. Al termine, come ogni anno, si è tenuto un aperitivo organizzato dalla Locanda I Girasoli in collaborazione con il Comitato di frazione.