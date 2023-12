Nasce a Rimini il nuovo World Tour di Laura Pausini, Stadium tutto esaurito per le due date d'esordio

E’ tutto pronto a Rimini per l’esordio del tour mondiale di Laura Pausini. Restano solamente più una manciata di biglietti a disposizione per la doppia data dell’8 e 9 dicembre. Il riminese si conferma così una terra di grande richiamo per gli artisti: proprio come era accaduto in estate con Vasco Rossi allo stadio Romeo Neri, anche la Pausini ha preparato il suo “World Tour” in città, questa volta indoor allo Stadium. Da ormai due settimane Laura lavora sul territorio, con le prove quotidiane e il soggiorno, con grande discrezione, in città. Durante le scorse ore l’organizzazione ha messo a disposizione gli ultimissimi posti disponibili per le due date, ma l’impatto sarà notevole: con i posti praticamente tutti esauriti in ogni tribuna. Anche lo staff della Pausini si è fermato per due settimane a Rimini.

Sono attesi fan da diverse parti d’Italia e anche la musica contribuirà così a rendere speciale il lungo fine settimana alle porte. Quelle di Rimini sono le due date d’esordio del nuovo tour mondiale, precedute dal party "Launatici" dedicato ai fan più fedeli dello scorso fine settimana, che poi porterà la Pausini subito dopo a Roma. Per poi proseguire in varie città italiane e l’inizio del viaggio prima in Europa poi nel Mondo. Il World Tour 2023-2024 promette di essere uno degli eventi musicali più attesi dell’anno, sarà un’esperienza unica e indimenticabile, con uno spettacolo completamente rinnovato e con nuove sorprese per i suoi fan.

Dopo aver celebrato i suoi primi trent'anni di carriera, Laura Pausini riparte con il singolo Un Buon Inizio. La cantautrice nata a Faenza nel 1974 ha iniziato sin da piccola a esibirsi insieme al padre Fabrizio nelle serate di pianobar sulla riviera Romagnola. Laura raggiunge la fama nel 1993 partecipando al Festival di Sanremo con il celebre brano La Solitudine, seguito dall’album di debutto Laura Pausini con più di 400.000 copie vendute, e nel 1994 con Strani Amori presentandosi come la cantante con le maggiori vendite del festival. La cantautrice di Faenza ha venduto più di 70 milioni di dischi vincendo un Grammy, quattro Latin Awards ed un Golden Globe.