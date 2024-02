Niente supermercato, la giunta boccia il progetto. La sindaca: "Crea criticità, per cui non si farà"

"Il Comune non ha approvato alcun nuovo supermercato Aldi e non lo farà". Così la sindaca Franca Foronchi interviene per fare chiarezza sulla vicenda. "La nostra maggioranza - riprende la prima cittadina - ha deciso di non dare il via libera alla realizzazione del supermercato tra via Emilia-Romagna e via Ferrara. Un diniego maturato, come sempre, dopo un approfondito confronto all’interno della nostra compagine, e che rientra in quello che è il nostro disegno organico sulla città. Una decisione politica che arriva dopo una serie di incontri e, di certo, non una risposta improvvisata per placare polemiche social o a mezzo stampa. Siamo chiamati a governare Cattolica e lo stiamo facendo con grande coscienza e responsabilità, nel pieno rispetto delle leggi e degli iter burocratici".

E in merito all'iter: "L’azienda Aldi, nella piena autonomia che la legge le garantisce, ha presentato un progetto per una media-piccola struttura di vendita nell’area, di proprietà privata, all’incrocio tra via Emilia-Romagna e via Ferrara. La proposta, come stabilisce l’iter, è passata al vaglio della Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio, commissione comunale formata da tecnici che esprime un giudizio tecnico e non politico. E sulla richiesta dell’Aldi, la Cqap ha rilasciato un parere favorevole, condizionato ad alcuni interventi di inserimento del verde e di miglioramento architettonico. Ma quello è, appunto, un giudizio tecnico. Poi è la politica che decide. E la nostra amministrazione ha deciso per il no ritenendo che un nuovo supermercato non apporti benefici al tessuto economico del nostro territorio, tenuto conto dell’alto numero di strutture di vendita di generi alimentari presenti a Cattolica: non dimentichiamoci i due supermercati approvati dall’amministrazione Gennari. In particolare, un progetto di questo tipo creerebbe in quell’area grosse difficoltà dal punto di vista viabilistico, in una zona che è già altamente frequentata e che, soprattutto durante l'estate, è penalizzata da non poche criticit"à.

"Riceviamo come Comune tante proposte in ambito urbanistico e abbiamo il dovere di esaminarle e successivamente di emettere pareri positivi o negativi. Così abbiamo fatto per Aldi e per tanti altri prima e così continueremo a fare nei prossimi casi. Come prevede la legge. Purtroppo, a creare confusione ai cittadini sono stati i titoli fuorvianti della stampa ma anche gli attacchi strumentali di ex amministratori o persone apparentemente competenti che, non avendo argomenti, si dilettano a fare disinformazione. Mi preme ricordare - conclude la Sindaca Foronchi - che siamo in fase di redazione del Pug, il piano urbanistico generale, uno strumento strategico con il quale si potrà intervenire anche su aree come quella tra via Emilia-Romagna e via Ferrara e su tanti altri immobili in disuso attraverso una rigenerazione urbana, che dovrà porre grande attenzione alla sostenibilità, come indicatoci dal piano urbano del traffico e della mobilità. A questo proposito, abbiamo chiesto, attraverso un avviso pubblico, ai cittadini e a tutti quelli che hanno proprietà nella nostra città di inviare proposte perché vogliamo che non venga mai a mancare il confronto con la cittadinanza".