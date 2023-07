Nuova piscina, il comitato: "Tanti i cittadini contrari, si pensi a un nuovo parco per compensare"

"La riunione pubblica del 5 luglio scorso, sul tema della nuova piscina da realizzarsi a Viserba all'interno del Parco Don Tonino Bello, ha dimostrato una contrarietà quasi totale dei presenti all'assemblea per la costruzione in quel luogo". Questo il commento in arrivo dal comitato Viserba Punto e a Capo che poi in questo contesto fa una proposta all'amministrazione.

Di fatto è un parco con alberi storici e un'ampia superficie a verde a disposizione dei tanti cittadini che quotidianamente lo frequentano. "Sul versante dell'amministrazione comunale è uscito chiaro il concetto del sindaco: sono stato eletto da una maggioranza che ha condiviso il mio programma in cui era prevista una piscina a Viserba, quindi vado avanti. A dire il vero i lavori formalmente erano già avviati. Resterebbe da chiarire se veramente tutti avevano capito che la piscina si sarebbe fatta lì, dentro a un parco, appunto", scrive il comitato.

"Sono lodevoli le intenzioni degli assessorati competenti nel configurare la parte restante del parco, non interessata dal complesso della piscina (alto più di 8 metri), con attrezzature sportive di interesse, ma la verità è che la parte di verde "vero", al netto di quei pochi centimetri sopra la vasca di laminazione, delle parti cementificate per i manufatti e i camminamenti, della pista di atletica, delle tombinature e sottoservizi, ne resta molto meno".

"A questo punto ci pare interessante suggerire all'amministrazione comunale - dice il comitato -, di acquisire quel terreno adiacente al parco, sul lato Bellaria, che va dal confine con l'asilo Acquamarina fino alla via Sacramora, per abbinarlo e attrezzarlo al parco esistente. Sarebbe una giusta compensazione che darebbe respiro ai tanti fruitori dell'unica area a verde che si ritrova a Viserba. Confidiamo che vi sia ascolto da parte del sindaco dei contributi che provengono dai cittadini, augurandoci infine che le eventuali procedure di acquisizione possano correre parallelamente alla realizzazione della piscina".