Un nuovo direttivo della Pro loco tutto al femminile. Con E’Tendoun 3.500 euro per la Prima Coccola

Grande festa a Viserbella. Eletto il nuovo consiglio direttivo del Comitato Turistico Pro Loco di Viserbella, tutto al femminile. Stefania Basile e Erika Galantini sono rispettivamente presidente e vice presidente dell’associazione che si occupa delle attività estive e invernali della frazione di Viserbella.

Ma le belle notizie non finiscono qui. Durante il pranzo per i volontari della Focheraccia è stato consegnato l’assegno alla Prima Coccola con il ricavato dell’evento invernale E’Tendoun, 3500 euro in beneficenza che serviranno a finanziare le attività dell’associazione creata per aiutare le famiglie e i bambini nati prematuri.

“Viserbella si dimostra sempre più una comunità viva e attiva, sempre pronta ad aiutare e a fare compagnia a chi ha bisogno”, questo il commento della presidente Stefania Basile.