Parchimetri nella zona turistica in funzione dal piazzale Marinai d’Italia al piazzale Allende

E’ partita venerdì (7 aprile) la stagione dei parchimetri nella zona turistica del Comune di Riccione. Dal piazzale Marinai d’Italia al piazzale Allende sono entrate in funzione le macchinette per la riscossione del pagamento della sosta. I parcheggi della città sono tutti in funzione, compreso il “Volta”, nella zona del porto, dove sono stati già venduti tutti i 310 abbonamenti.

L’amministrazione comunale di Riccione ricorda che fino a tutta la giornata di lunedì 10 aprile viale Dante è interdetto al traffico per consentire a riccionesi e ospiti della città di godere al meglio della passeggiata tra le vetrine.