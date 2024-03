Passaporti, in Questura attiva la nuova agenda prioritaria. Ma a Rimini tempi rapidi rispetto altre città

Dallo scorso 21 marzo, anche presso la Questura di Rimini, è attiva la nuova “Agenda Prioritaria” per il rilascio dei passaporti. Recependo le direttive del Ministero dell’Interno, il sistema di prenotazione degli appuntamenti on-line prevede ora due agende parallele, entrambe consultabili sul sito https://passaportonline.poliziadistato.it/.

L’agenda “Ordinaria”, già esistente, è organizzata per chi non avesse esigenze immediate o particolari, al contrario quella “Prioritaria” è funzionale a coloro che hanno comprovate e documentate necessità di partire nei successivi 30 giorni per motivi di studio, lavoro, salute o turismo e consentirà di ottenere un appuntamento per la presentazione della domanda allo sportello nei successivi 15 giorni.

Oltre alla ricevuta dell’appuntamento e alla domanda di passaporto, il sistema farà stampare un modulo di autocertificazione dell’urgenza che, compilato e sottoscritto dall’interessato, dovrà essere consegnato in Questura al momento dell’appuntamento, unitamente alla documentazione cartacea comprovante l’urgenza e la data del viaggio.

Si precisa che la nuova agenda prioritaria è riservata esclusivamente ai cittadini residenti nella provincia di Rimini e che non sarà possibile prenotare un appuntamento contemporaneamente nell’ambito delle due agende elettroniche; la domanda presentata nell’agenda prioritaria, inoltre, non è cancellabile.

Si ricorda che gli sportelli dell’Ufficio Passaporti sono aperti al pubblico dal lunedì al sabato (eccetto il mercoledì) con orario 8.30-12.45 ed il martedì e giovedì anche con orario 14.30-17.30.