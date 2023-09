Per preparare la conserva di pomodoro scatena un pauroso incendio, la colonna di fumo avvistata in tutta la città

Una densa colonna di fumo nero avvista da tutta la città ha fatto impensierire non poco i riccionesi che, nel primo pomeriggio di venerdì, hanno dato l'allarme per un pauroso incendio. Il rogo si è sprigionato in via Venezia e, sul posto, si sono precipitati i vigili del fuoco con le forze dell'ordine che per precauzione hanno chiuso la strada nel tratto interessato dalle fiamme. L'incendio è scoppiato intorno alle 13 nel retro di un'abitazione dove, secondo quanto emerso, la proprietaria era intenta a preparare la passata di pomodoro. Dai primi accertamenti pare che la bombola del gas abbia preso improvvisamente fuoco che, in un attimo, si è propagato incontrollato. Il personale del 115, intervenuto sul posto, ha faticato non poco a circoscrivere il rogo che ha interessato buona parte della sterpaglia. Secondo quanto emerso, comunque, non ci sarebbero feriti o intossicati.