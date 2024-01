Presentato il piano dell'arenile a Viserba, tra le novità un percorso pedonale e due spiagge libere

Sono state un centinaio le persone che ieri sera hanno partecipato a Viserba al primo dei tre incontri promossi dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Piano strategico per presentare alla città il nuovo piano dell’arenile, lo strumento urbanistico destinato a rigenerare e innovare la spiaggia di Rimini. Gli assessori Roberta Frisoni e Juri Magrini hanno quindi tratteggiato i temi principali che guidano il piano, che mira a far sì che la spiaggia riminese sia sempre più accogliente, sicura, green e smart. Una strategia di azione unitaria che divide i quindici chilometri di spiagge in tre aree, differenti per caratteristiche e per morfologia: nord, sud e San Giuliano Mare.

Le novità previste

L’incontro di ieri a Viserba è servito ad approfondire cosa il piano prevede per il litorale nord, da Rivabella a Torre Pedrera. I capisaldi sono quelli che guidano l’intero piano: il miglioramento della qualità architettonica attraverso il rinnovamento delle strutture di spiaggia e l’alleggerimento delle superfici, l’incremento della permeabilità visiva e il potenziamento delle connessioni tra spiaggia e Parco del Mare, il miglioramento della resilienza e della sostenibilità ambientale della fascia a mare. Tra le peculiarità del piano zona nord c’è la creazione di due spiagge libere, una a Viserba ed una in corrispondenza della piazzetta di Rivabella e la creazione di un percorso pedonale continuo dal porticciolo di Viserbella fino al fiume Marecchia, in corrispondenza di quella porzione di lungomare riqualificato che ha conservato il transito delle auto. Il nuovo percorso pedonale assumerà un ruolo fondamentale oltre che per aumentare l’accessibilità alla spiaggia anche per recuperare una visibilità del mare dalla spiaggia.

I prossimi incontri pubblici di presentazione al piano dell’arenile sono in programma martedì 30 gennaio alle ore 17 al Palazzo del Turismo in Piazzale Fellini per Rimini sud e venerdì 9 febbraio alle ore 17 per i cittadini dell’area di San Giuliano Mare (sede da definire). Per partecipare agli incontri è prevista, per motivi organizzativi, la compilazione del form nella pagina web: bit.ly/piano-arenile.