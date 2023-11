Le priorità della sindaca: "Più fondi per il Natale. Poi nuovo assessore con riassegnazione delle deleghe"

“Ora priorità al Natale, a breve poi un nuovo assessore e la riassegnazione delle deleghe”. Tornata a operare in Comune ormai da due settimane, dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato, la sindaca di Riccione Daniela Angelini fa un rapido punto sulle ultime novità in arrivo dalla casa comunale. Concluso il periodo commissariale, sono tante le partite da riprendere in mano.

Sindaca Angelini, dopo il periodo di commissariamento è tornata in Comune. Quale situazione ha trovato?

“Gli uffici, con i loro dirigenti, hanno proseguono nel percorso pur senza una guida politica. Come ho già avuto modo di esprimerle personalmente, ringrazio la commissaria Stentella che ha fatto tutto quel che poteva in una condizione non semplice. Si è sentita l’assenza della politica. Penso soprattutto al turismo: dovevamo avviare la promozione sui mercati internazionali per la prossima estate, questo non è avvenuto. Siamo in ritardo anche sulla costruzione del bilancio, che durante il commissariamento si limitava agli aspetti tecnici, ma ci poniamo l’obiettivo di chiuderlo entro l’anno”.

Quali priorità ha messo in cima alla sua lista?

“In questo momento c’era da salvare il programma del Natale, è stato un tema ridondante in queste ultime settimane in città, siamo una località turistica e non possiamo certo rinunciare a quel prodotto. Siamo subito intervenuti aggiungendo delle risorse per migliorare la qualità delle iniziative: saranno somme inferiori rispetto al passato, ma abbiamo subito stanziato più fondi rispetto a quello che aveva previsto il Commissario. Nelle prossime ore sveleremo le iniziative, in pochi giorni siamo pronti ad annunciare un Natale che sarà comunque con un palinsesto interessante”.

Nel corso di questi mesi non ha mai perso la fiducia, come ha vissuto la decisione del Consiglio di Stato?

“Sono dell’opinione che è stata fatta giustizia, era assurdo pensare di accettare una sentenza come quella del Tar, non c’erano gli elementi per annullare e invalidare le elezioni. Sono stati riscontrati degli errori nei verbali, ma rientrano in quella soglia fisiologia, irregolarità su 26 schede non vanno certo a invalidare le elezioni. Sono soddisfatta, è stato ribadito che la mia nomina era assolutamente regolare”.

Durante gli scorsi giorni l’assessore Garulli ha rassegnato le dimissioni. Ok il Natale, ma sicuramente ha anche una giunta da dover sistemare. Quali saranno i prossimi passi?

“Garulli, che ho già avuto occasione di ringraziare per il lavoro svolto fin qui, lascia deleghe importanti come Sociale e Sanità. Ma avremo, anche nei limiti consentiti, una sola figura da poter inserire: e sarà un assessore che si occuperà in prevalenza della delega al Turismo. Questo comporterà che dovremo sederci a tavolino, sto immaginando di rivedere la riassegnazione delle deleghe. Questo lo faremo non appena verrà individuata la figura del nuovo assessore e non appena chiuso il Natale sarà il prossimo obiettivo a stretto giro”.

Siete partiti con i lavori per il restyling del nuovo Porto Canale, altri aggiornamenti sul fronte dei lavori pubblici finiti in sofferenza?

“Partito il cantiere del Porto Canale, è intercettato anche un finanziamento che prevede, con tempi piuttosto imminenti, il rifacimento degli asfalti sulla Statale 16 nelle aree di confine con i Comuni di Riccione e di Rimini. In occasione del bilancio verrà affrontato anche il piano triennale dei lavori pubblici, non sarà facile mantenere il crono programma dopo il periodo di commissariamento, ma non vogliamo rinunciare ai temi che erano inseriti nel nostro programma elettorale. Porteremo di sicuro avanti in via prioritaria i progetti per viale Ceccarini e la nuova area portuale. Parallelamente alle grandi opere, non mancherà l’attenzione al decoro e alla manutenzione stradale”.