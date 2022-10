Rimini capitale della Danza sportiva, alla Fiera i campionati Mondiali con atleti in arrivo da 50 paesi

Rimini capitale della Danza Sportiva mondiale. Dal 2 al 4 dicembre presso il quartiere fieristico Ieg, si svolgeranno i Campionati del mondo di Danza Sportiva assegnati dalla World Dancesport Federation alla Federazione Italiana Danza Sportiva. Durante il primo weekend di dicembre si celebreranno così gli Europei di Danze Standard, i Mondiali di Danze Latino Americane per la categoria Youth 16/18 anni, i Mondiali Standard Senior II e l'evento clou, ovvero il Campionato del Mondo Adulti Danze Standard ove i campioni italiani Debora Pacini e Francesco Galuppo concorrono con l'ambizione di aggiudicarsi la medaglia d'oro.

La tre giorni di gara propone agli spettatori una concentrazione di grandi stelle della Danza Sportiva in uno splendido connubio tra gesto atletico e arte ed è proprio in occasione di un evento di tale livello che la danza si esprime al meglio nella sua accezione di sport-spettacolo. Il programma prevede 19 competizioni, tutte di altissimo livello internazionale con la partecipazione di atleti provenienti da oltre 50 paesi.

“La Federazione Italiana Danza Sportiva - ha commentato la presidente Federale Laura Lunetta - è davvero felice ed onorata di ospitare i Campionati del mondo a Rimini. Questa città ha accolto negli anni passati i Campionati Italiani e tante altre iniziative legate alla Danza e adesso una manifestazione di grande prestigio internazionale. Rimini e la Romagna si affermano sempre più come riferimento per il movimento sportivo della Danza. Obiettivi raggiunti grazie alla collaborazione con le istituzioni locali, in primis il Comune di Rimini con il Sindaco Jamil Sadegholvaad. Una collaborazione che vedrà nella realizzazione del Centro Federale della Danza Sportiva a Rimini il coronamento di un sogno grazie all’ottimo lavoro svolto negli anni”.

“Una grande notizia – commenta il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad – e un grande onore per la città di Rimini. La passione per la danza, il nostro impegno per lo sport e i grandi eventi capaci di generare presenze turistiche proseguono con un appuntamento di primo livello, rafforzando ulteriormente quel binomio danza-città di Rimini che abbiamo costruito negli anni, creando le condizioni ideali in grado di portare nella città l’organizzazione di grandi eventi nazionali e internazionali. Il confronto con la Fids è ottimo, fortemente cercato da entrambi: un risultato che si deve a un grande lavoro di squadra e che avrà nella realizzazione del Centro Federale della Danza Sportiva un punto di riferimento fondamentale per gli atleti e gli appassionati di ballo”.

"Il ricco carnet di eventi sportivi, oltre cento, ospitati nella nostra Regione da inizio 2022 - sottolinea l’assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini - dai Final Eight di Coppa Italia maschile e femminile di pallamano alla Formula Uno, da Superbike e Moto GP all’Ironman, dal Campionato mondiale di Formula 1 di motonautica alla Coppa Davis - e l’elenco potrebbe proseguire a lungo con Judo, vela, ciclismo, atletica e tanto altro- si completa, è il caso di dirlo, con la danza sportiva. Il ballo, dalla tradizione del liscio al mondo delle discoteche, è da sempre “nel sangue” della Romagna e dei suoi abitanti, e siamo felici ed onorati di poter ospitare in una delle capitali turistiche romagnole il più importante evento di danza sportiva del mondo. Un appuntamento che è un importante riconoscimento dell’alto livello qualitativo della struttura ospitante e di chi vi lavora, e si traduce in alberghi aperti, indotto, visibilità mediatica e attrattività del territorio. L’Emilia Romagna sta diventando la più qualificata e ricca “palestra” internazionale per ogni tipo di disciplina, nel segno di quella Sport Valley sulla quale, a ragione, abbiamo iniziato a scommettere ed investire risorse ed energie".