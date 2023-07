Sfida sul palco tra 150 concorrenti, entra nel vivo il contest artistico “Rumore Bim Festival”

Mercoledì, 26 luglio, si è svolta la terza tappa delle Semifinali Nazionali del contest artistico “Rumore Bim Festival” all’Arena Roma di Bellaria Igea Marina con una serata di spettacolo e intrattenimento che ha visto sfidarsi sul palcoscenico 150 concorrenti. La serata è stata condotta da Barbara Semeraro insieme ad Alessia Fabrizi, una concorrente del contest che si è espressa nella sua specialità di presentatrice. Da Anteros Produzioni, organizzatori dell’evento, spiegano come sia proprio un tratto distintivo quello di “Rumore Bim Festival” voler dare opportunità ai propri ragazzi, coinvolgendoli anche in collaborazioni professionali.

Il palco dell’Arena Roma ha accolto diversi ospiti come Roberto Baroncelli interprete in “The Voice Senior” e collaboratore di “Rumore Bim Festival” oltre a personaggi di spicco del panorama dello spettacolo tra cui: il ballerino-coreografo Garrison Rochelle che ha tenuto un talk show con le presentatrici Barbara e Alessia e infine il cantautore – compositore Niccolò Agliardi che ha emozionato il pubblico eseguendo alcuni dei suoi brani più famosi tra cui “Io sì”(Seen), “Io non ho finito” e “Simili”. Sia Garrison che Agliardi hanno inoltre condotto masterclass con i giovani partecipanti di “Rumore BIM Festival”, riconfermando il tratto distintivo del contest particolarmente attento alla crescita artistico-professionale dei ragazzi, attraverso momenti di formazione, laboratorio e sperimentazione.

I saluti iniziali sono stati espressi da Paolo

Borghesi, presidente di Fondazione Verdeblu, che inaugurando la serata ha lanciato l’appuntamento per il 28 settembre – 1 ottobre al Palacongressi di Bellaria Igea Marina dove verranno decretati i vincitori per ogni categoria in gara ed il vincitore assoluto della seconda edizione di “Rumore Bim Festival.” Così il presidente di Fondazione Verdeblu: "Tra i tanti eventi che proponiamo per Bellaria Igea Marina, questo di “Rumore Bim Festival” è sicuramente uno dei favoriti e che più ci aggrada per il suo aspetto formativo ed inclusivo e perché riesce veramente a portare sul nostro territorio grandi numeri in termini di presenza specialmente giovanile; rappresenta infatti un evento molto attrattivo per i ragazzi che fanno parte del target al quale la nostra città guarda". In scena, oltre agli stacchetti di danza con ballerine dall’inconfondibile caschetto biondo, in onore alla mitica Raffaella Carrà, si sono susseguiti spettacoli di canto di vario tipo dal neomelodico al rap; balli latinoamericani, caraibici, contemporanei, moderni e di hip hop alternando specialità e generi.

Grande soddisfazione da parte del patron di “Rumore Bim Festival” Nazzareno Nazziconi: "Siamo stati ospitati dal Comune di Bellaria Igea Marina e Fondazione Verdeblu che ci ha coadiuvato, e che ringrazio tantissimo, non solo per l’accoglienza ma per la qualità del loro servizio. Quello della Semifinale Nazionali di Bellaria Igea Marina è stato un grande successo di pubblico e presenze, con più di cento ragazzi provenienti da tutta Italia che si sono esibiti nelle loro discipline. Prevediamo quest’anno un boom di iscrizioni al Festival: siamo già attorno ai 5000 e si punta a portare alle fasi finali almeno 1200 concorrenti per un totale di 2500 presenze al giorno nella città di Bellaria Igea Marina che ospiterà la tappa conclusiva di “Rumore Bim Festival” dal 28 settembre al 1 ottobre".