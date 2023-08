Sterpaglie in fiamme minacciano gruppo di case, intervenuti i vigili del fuoco

Pomeriggio concitato a Torre Pedrera dove, intorno alle 16.30 in via della Lama, si è sviluppato un incendio di sterpaglie che è arrivato a lambire alcuni caseggiati. Le fiamme, alimentate dal vento di garbino, hanno divorato la vegetazione facendo scattare l'allarme che ha fatto intervenire sul posto le autobotti dei vigili del fuoco. Il personale del 115 è riuscito, in poco tempo, a circoscrivere il rogo prima che si propagasse fino ad estinguerlo completamente.